https://arabic.sputniknews.com/20220813/أردوغان-أوروبا-غارقة-في-التفكير-بسبل-قضاء-الشتاء-المقبل-1066374049.html

أردوغان: أوروبا غارقة في التفكير بسبل قضاء الشتاء المقبل

أردوغان: أوروبا غارقة في التفكير بسبل قضاء الشتاء المقبل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، إن حكومته تعمل على تأمين إمدادات الطاقة في البلاد، فيما الأوروبيون "غارقون" في التفكير بسبل قضاء الشتاء... 13.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-13T19:17+0000

2022-08-13T19:17+0000

2022-08-13T19:17+0000

رجب طيب أردوغان

أخبار تركيا اليوم

روسيا

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وكان أردوغان يتحدث على هامش افتتاح مجموعة من المشاريع الخدمية في ولاية تشوروم وسط تركيا، على ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.وقال الرئيس التركي: "بينما الأوروبيون غارقون في التفكير بسبل قضاء الشتاء المقبل، نعمل منذ الساعة على تنفيذ دراسات استراتيجية تضمن أمن إمدادات الطاقة في تركيا".وأضاف أن حكومته "حولت تركيا إلى أحد أهم جسور الطاقة بين الشرق والغرب من خلال مشاريع خطوط الأنابيب التي قامت بتفعيلها في السنوات الماضية".وقال إن تركيا تجري عمليات المسح والتنقيب عن الطاقة في البحار بسفنها الخاصة، حيث تنقب حاليا عبر 6 سفن في البحرين المتوسط والأسود، مشددا على أن وضع بلاده "سيكون مختلفا تماما وستصبح أقوى بكثير عندما تبدأ باستخراج الغاز الطبيعي".وأضاف الرئيس التركي أنه على قناعة بأن سفينة عبد الحميد خان التي انطلقت، الثلاثاء، للتنقيب في المتوسط "سترسل أنباء سارة إلى الشعب التركي على غرار اكتشاف 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود".وقال أردوغان إن حكومته "عازمة على الارتقاء بتركيا إلى مستوى أفضل في مجال الطاقة مثلما ارتقت بها في قطاع الصناعات الدفاعية".وبحسب "الأناضول"، تخطط تركيا للبدء بضخ 10 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود في الربع الأول من عام 2023.وتشهد دول أوروبية أزمة طاقة متصاعدة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، والتي تفاقمت مؤخرًا بسبب حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز من روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220809/أردوغان-عن-انطلاق-سفينة-تنقيب-جديدة-في-المتوسط-لسنا-بحاجة-لإذن-من-أحد-1066224324.html

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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, روسيا