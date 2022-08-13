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https://arabic.sputniknews.com/20220813/إعلام-ترامب-أعاد-جميع-الوثائق-السرية-للحكومة-1066376346.html
إعلام: ترامب أعاد جميع الوثائق السرية للحكومة
إعلام: ترامب أعاد جميع الوثائق السرية للحكومة
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أحد محاميي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كتب بيانا في يونيو/ حزيران، يفيد بأن ترامب أعاد جميع الوثائق السرية من مقر إقامته... 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T21:08+0000
2022-08-13T21:08+0000
دونالد ترامب
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وقالت الصحيفة في تقرير لها إن محامي ترمب أرسل هذا البيان إلى وزارة العدل في أعقاب زيارة قام بها جاي آي برات مسؤول مكافحة التجسس في قسم الأمن القومي بوزارة العدل في 3 يونيو الماضي.ورأت أن وجود مثل هذا البيان الذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل، ربما جعل ضباط تنفيذ القانون يعتقدون أن ترامب لم يكن صادقا بشكل كامل مع المحققين المعنيين بالقضية.كان ترامب، قد نفى يوم الجمعة، صحة تقارير تفيد بأن بحوزته وثائق سرية تتعلق ‏بالأسلحة النووية، والتي قيل إن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" سعوا إليها عندما فتشوا ‏منزله في ولاية فلوريدا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.‏وكتب ترامب في منشور له عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "قضية الأسلحة النووية هي خدعة، تماما مثل عملية عزلي، وتحقيق مولر وأكثر من ذلك بكثير"، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.يوم الاثنين الماضي، أعلن الرئيس السابق أن مكتب التحقيقات الفيدرالي داهم محل إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا.وهذه المداهمة هي أول عملية تفتيش معروفة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل رئيس أو رئيس سابق فيما يتعلق بتحقيق جنائي. لم يكن ترامب في المنزل أثناء البحث.
https://arabic.sputniknews.com/20220813/نائبة-بالكونغرس-الأمريكي-تبدأ-إجراءات-إقصاء-المدعي-العام-بعد-تفتيش-منزل-ترامب-1066353727.html
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دونالد ترامب

إعلام: ترامب أعاد جميع الوثائق السرية للحكومة

21:08 GMT 13.08.2022
© AFP 2022 / SETH HERALDالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يلقي خطابا في تحالف الإيمان والحرية خلال "مؤتمر سياسة الطريق إلى الأغلبية" السنوي في منتجع ومركز مؤتمرات جايلورد أوبريلاند، 17 يونيو/ حزيران 2022، تينيسي، أمريكا
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يلقي خطابا في تحالف الإيمان والحرية خلال مؤتمر سياسة الطريق إلى الأغلبية السنوي في منتجع ومركز مؤتمرات جايلورد أوبريلاند، 17 يونيو/ حزيران 2022، تينيسي، أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© AFP 2022 / SETH HERALD
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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أحد محاميي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كتب بيانا في يونيو/ حزيران، يفيد بأن ترامب أعاد جميع الوثائق السرية من مقر إقامته في مار إيه لاغو في فلوريدا إلى الحكومة.
وقالت الصحيفة في تقرير لها إن محامي ترمب أرسل هذا البيان إلى وزارة العدل في أعقاب زيارة قام بها جاي آي برات مسؤول مكافحة التجسس في قسم الأمن القومي بوزارة العدل في 3 يونيو الماضي.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يتحدث خلال جولة الحرية الأمريكية في مركز مؤتمرات أوستن، تكساس، 14 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
نائبة بالكونغرس الأمريكي تبدأ إجراءات إقصاء المدعي العام بعد تفتيش منزل ترامب
02:53 GMT
ورأت أن وجود مثل هذا البيان الذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل، ربما جعل ضباط تنفيذ القانون يعتقدون أن ترامب لم يكن صادقا بشكل كامل مع المحققين المعنيين بالقضية.
كان ترامب، قد نفى يوم الجمعة، صحة تقارير تفيد بأن بحوزته وثائق سرية تتعلق ‏بالأسلحة النووية، والتي قيل إن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" سعوا إليها عندما فتشوا ‏منزله في ولاية فلوريدا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.‏
وكتب ترامب في منشور له عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "قضية الأسلحة النووية هي خدعة، تماما مثل عملية عزلي، وتحقيق مولر وأكثر من ذلك بكثير"، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.
يوم الاثنين الماضي، أعلن الرئيس السابق أن مكتب التحقيقات الفيدرالي داهم محل إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا.
وهذه المداهمة هي أول عملية تفتيش معروفة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل رئيس أو رئيس سابق فيما يتعلق بتحقيق جنائي. لم يكن ترامب في المنزل أثناء البحث.
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