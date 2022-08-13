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https://arabic.sputniknews.com/20220813/السلطات-الكوبية-تعلن-إخماد-حريق-استعر-مدة-أسبوع-في-مستودع-للنفط-1066354371.html
السلطات الكوبية تعلن إخماد حريق استعر مدة أسبوع في مستودع للنفط
السلطات الكوبية تعلن إخماد حريق استعر مدة أسبوع في مستودع للنفط
أعلنت الحكومة الكوبية، أمس الجمعة، إخماد حريق استعر مدة أسبوع في مستودع للنفط غربي البلاد، وأدى إلى مقتل شخصين وفقدان 14 آخرين وجرح 132 شخصا. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T05:30+0000
2022-08-13T05:37+0000
العالم
مصفاة نفط
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وكتبت الرئاسة الكوبية، على "تويتر"، "في الساعة السابعة صباحا تم الإعلان عن انتهاء الحريق"، مضيفة أن حوالى ستين خبيرا في الطب الشرعي دخلوا منطقة الكارثة في محاولة للعثور على جثث مفقودين.اندلع الحريق الناجم عن صاعقة في مستودع النفط في ماتانزاس، وهو الأكبر في كوبا ويقع على بعد مائة كيلومتر شرق هافانا، وفقا لـ"وكالة المغرب العربي".واحترقت أربعة خزانات، تحوي ما يصل إلى 52 مليون لتر من النفط الخام، من أصل ثمانية موجودة في الموقع.ولقي اثنان من رجال الإطفاء حتفهما في الحريق الذي أسفر أيضا عن إصابة 132 شخصا بجروح، كان 23 منهم ما زالوا في المستشفى الجمعة، وأربعة من الجرحى في حالة حرجة.ويتوقع أن تؤدي خسارة ملايين اللترات من المحروقات الأساسية لتغذية محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلى تفاقم الوضع الصعب لإمدادات الكهرباء في الجزيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/كوبا-مصرع-شخص-وإصابة-121-إثر-حريق-هائل-نجم-عن-صاعقة-1066095212.html
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العالم, مصفاة نفط

السلطات الكوبية تعلن إخماد حريق استعر مدة أسبوع في مستودع للنفط

05:30 GMT 13.08.2022 (تم التحديث: 05:37 GMT 13.08.2022)
© AP Photo / Ismael Franciscoرجال الإطفاء يعملون بالقرب من حريق هائل في مستودع وقود أشعلته صاعقة في ماتانزاس، كوبا، في 8 أغسطس 2022.
رجال الإطفاء يعملون بالقرب من حريق هائل في مستودع وقود أشعلته صاعقة في ماتانزاس، كوبا، في 8 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Ismael Francisco
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أعلنت الحكومة الكوبية، أمس الجمعة، إخماد حريق استعر مدة أسبوع في مستودع للنفط غربي البلاد، وأدى إلى مقتل شخصين وفقدان 14 آخرين وجرح 132 شخصا.
وكتبت الرئاسة الكوبية، على "تويتر"، "في الساعة السابعة صباحا تم الإعلان عن انتهاء الحريق"، مضيفة أن حوالى ستين خبيرا في الطب الشرعي دخلوا منطقة الكارثة في محاولة للعثور على جثث مفقودين.
اندلع الحريق الناجم عن صاعقة في مستودع النفط في ماتانزاس، وهو الأكبر في كوبا ويقع على بعد مائة كيلومتر شرق هافانا، وفقا لـ"وكالة المغرب العربي".
واحترقت أربعة خزانات، تحوي ما يصل إلى 52 مليون لتر من النفط الخام، من أصل ثمانية موجودة في الموقع.
ولقي اثنان من رجال الإطفاء حتفهما في الحريق الذي أسفر أيضا عن إصابة 132 شخصا بجروح، كان 23 منهم ما زالوا في المستشفى الجمعة، وأربعة من الجرحى في حالة حرجة.
سيارات الإطفاء تقوم بإطفاء حريق بمستودع للنفط في بيلغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
كوبا... مصرع شخص وإصابة 121 إثر حريق هائل نجم عن صاعقة
7 أغسطس, 07:33 GMT
ويتوقع أن تؤدي خسارة ملايين اللترات من المحروقات الأساسية لتغذية محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلى تفاقم الوضع الصعب لإمدادات الكهرباء في الجزيرة.
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