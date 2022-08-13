https://arabic.sputniknews.com/20220813/السلطات-الكوبية-تعلن-إخماد-حريق-استعر-مدة-أسبوع-في-مستودع-للنفط-1066354371.html
السلطات الكوبية تعلن إخماد حريق استعر مدة أسبوع في مستودع للنفط
السلطات الكوبية تعلن إخماد حريق استعر مدة أسبوع في مستودع للنفط
أعلنت الحكومة الكوبية، أمس الجمعة، إخماد حريق استعر مدة أسبوع في مستودع للنفط غربي البلاد، وأدى إلى مقتل شخصين وفقدان 14 آخرين وجرح 132 شخصا. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T05:30+0000
2022-08-13T05:30+0000
2022-08-13T05:37+0000
العالم
مصفاة نفط
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وكتبت الرئاسة الكوبية، على "تويتر"، "في الساعة السابعة صباحا تم الإعلان عن انتهاء الحريق"، مضيفة أن حوالى ستين خبيرا في الطب الشرعي دخلوا منطقة الكارثة في محاولة للعثور على جثث مفقودين.اندلع الحريق الناجم عن صاعقة في مستودع النفط في ماتانزاس، وهو الأكبر في كوبا ويقع على بعد مائة كيلومتر شرق هافانا، وفقا لـ"وكالة المغرب العربي".واحترقت أربعة خزانات، تحوي ما يصل إلى 52 مليون لتر من النفط الخام، من أصل ثمانية موجودة في الموقع.ولقي اثنان من رجال الإطفاء حتفهما في الحريق الذي أسفر أيضا عن إصابة 132 شخصا بجروح، كان 23 منهم ما زالوا في المستشفى الجمعة، وأربعة من الجرحى في حالة حرجة.ويتوقع أن تؤدي خسارة ملايين اللترات من المحروقات الأساسية لتغذية محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلى تفاقم الوضع الصعب لإمدادات الكهرباء في الجزيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/كوبا-مصرع-شخص-وإصابة-121-إثر-حريق-هائل-نجم-عن-صاعقة-1066095212.html
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العالم, مصفاة نفط
السلطات الكوبية تعلن إخماد حريق استعر مدة أسبوع في مستودع للنفط
05:30 GMT 13.08.2022 (تم التحديث: 05:37 GMT 13.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الكوبية، أمس الجمعة، إخماد حريق استعر مدة أسبوع في مستودع للنفط غربي البلاد، وأدى إلى مقتل شخصين وفقدان 14 آخرين وجرح 132 شخصا.
وكتبت الرئاسة الكوبية، على "تويتر"، "في الساعة السابعة صباحا تم الإعلان عن انتهاء الحريق"، مضيفة أن حوالى ستين خبيرا في الطب الشرعي دخلوا منطقة الكارثة في محاولة للعثور على جثث مفقودين.
اندلع الحريق الناجم عن صاعقة في مستودع النفط في ماتانزاس
، وهو الأكبر في كوبا ويقع على بعد مائة كيلومتر شرق هافانا، وفقا لـ"وكالة المغرب العربي".
واحترقت أربعة خزانات، تحوي ما يصل إلى 52 مليون لتر من النفط الخام، من أصل ثمانية موجودة في الموقع.
ولقي اثنان من رجال الإطفاء
حتفهما في الحريق الذي أسفر أيضا عن إصابة 132 شخصا بجروح، كان 23 منهم ما زالوا في المستشفى الجمعة، وأربعة من الجرحى في حالة حرجة.
ويتوقع أن تؤدي خسارة ملايين اللترات من المحروقات الأساسية لتغذية محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلى تفاقم الوضع الصعب لإمدادات الكهرباء في الجزيرة.