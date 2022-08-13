https://arabic.sputniknews.com/20220813/العراق-يتسلم-50-إرهابيا-ينتمون-لـداعش-قبض-عليهم-في-سوريا-1066356971.html
العراق يتسلم 50 إرهابيا ينتمون لـ"داعش" قبض عليهم في سوريا
العراق يتسلم 50 إرهابيا ينتمون لـ"داعش" قبض عليهم في سوريا
أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، تسلم 50 عنصرا ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي قبض عليهم في سوريا. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T08:45+0000
2022-08-13T08:45+0000
2022-08-13T08:46+0000
العراق
تنظيم داعش الإرهابي
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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صرحت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي: أن "قيادة العمليات المشتركة تسلمت 50 إرهابيا من عناصر عصابات داعش من الذين يحملون الجنسية العراقية بعد أن قبض عليهم داخل الأراضي السورية".وأضاف البيان أن "عملية التسليم جرت عبر منفذ ربيعة الحدودي من قبل الجانب السوري".وأوضح أن "وكالة الاستخبارات العراقية تسلمتهم لغرض إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".كما أكد البيان أن "قيادة العمليات المشتركة مستمرة في متابعة العناصر الإرهابية المنهزمة في داخل البلاد وخارجها لحين القصاص العادل منها".يذكر أن العراق كان قد أعلن في ديسمبر 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220808/إعادة-تأهيل-طائرات-مسيرة-لرصد-تحركات-داعش-في-العراق-1066151837.html
العراق
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سبوتنيك عربي
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العراق, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العراق يتسلم 50 إرهابيا ينتمون لـ"داعش" قبض عليهم في سوريا
08:45 GMT 13.08.2022 (تم التحديث: 08:46 GMT 13.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، تسلم 50 عنصرا ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي قبض عليهم في سوريا.
صرحت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي: أن "قيادة العمليات المشتركة تسلمت 50 إرهابيا من عناصر عصابات داعش
من الذين يحملون الجنسية العراقية بعد أن قبض عليهم داخل الأراضي السورية".
وأضاف البيان أن "عملية التسليم جرت عبر منفذ ربيعة الحدودي من قبل الجانب السوري".
وأوضح أن "وكالة الاستخبارات العراقية تسلمتهم لغرض إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".
كما أكد البيان أن "قيادة العمليات المشتركة مستمرة في متابعة العناصر الإرهابية المنهزمة في داخل البلاد وخارجها لحين القصاص العادل منها".
يذكر أن العراق
كان قد أعلن في ديسمبر 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.