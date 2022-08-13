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https://arabic.sputniknews.com/20220813/ثغرة-أمنية-في-طائرات-بوينغ-توقع-الطيارين-بتقديرات-خاطئة-خطيرة-1066364022.html
ثغرة أمنية في طائرات "بوينغ" توقع الطيارين بتقديرات خاطئة خطيرة
ثغرة أمنية في طائرات "بوينغ" توقع الطيارين بتقديرات خاطئة خطيرة
كشفت شركة للأمن السيبراني عن ثغرة في أنظمة الكمبيوتر المستخدمة في بعض طائرات شركة "بوينغ"، تسمح للمتسللين بتعديل البيانات وتتسبب في وقوع الطيارين في تقديرات... 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T13:01+0000
2022-08-13T13:02+0000
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وحسب "رويترز"، قالت شركة "Pen Test Partenrs" للأمن السيبراني في تقرير، إنه يمكن لمتسللين أن يعبثوا بالإصدارات الأقدم من أداة رقمية تُستخدم لحساب سرعات الهبوط والإقلاع على بعض الطائرات.وأضاف التقرير أن ذلك يمكن أن يحدث إذا تمكن المتسللون من اختراق "حقيبة الطيران الإلكترونية"؛ وهي جهاز لوحي يستخدمه الطيارون للتخطيط للرحلات الجوية.وبدوره، قال مستشار الأمن في الشركة أليكس لوماس، أمس الجمعة: "إن احتمال هذا التأثير على سلامة الطيران منخفض للغاية.. الطيارون مدربون على التعامل مع المواقف غير العادية".وأكدت أن الخبراء نجحوا في معالجة وإصلاح هذه الثغرة.
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منوعات, مجتمع

ثغرة أمنية في طائرات "بوينغ" توقع الطيارين بتقديرات خاطئة خطيرة

13:01 GMT 13.08.2022 (تم التحديث: 13:02 GMT 13.08.2022)
© Sputnik . Yuriy Khodzitskiy / الذهاب إلى بنك الصورطياران خلال التدريبات على متن طائرة "بوينغ-737" من شركة "دريم آيرو"
طياران خلال التدريبات على متن طائرة بوينغ-737 من شركة دريم آيرو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© Sputnik . Yuriy Khodzitskiy
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كشفت شركة للأمن السيبراني عن ثغرة في أنظمة الكمبيوتر المستخدمة في بعض طائرات شركة "بوينغ"، تسمح للمتسللين بتعديل البيانات وتتسبب في وقوع الطيارين في تقديرات حسابية خاطئة خطيرة.
وحسب "رويترز"، قالت شركة "Pen Test Partenrs" للأمن السيبراني في تقرير، إنه يمكن لمتسللين أن يعبثوا بالإصدارات الأقدم من أداة رقمية تُستخدم لحساب سرعات الهبوط والإقلاع على بعض الطائرات.
وأضاف التقرير أن ذلك يمكن أن يحدث إذا تمكن المتسللون من اختراق "حقيبة الطيران الإلكترونية"؛ وهي جهاز لوحي يستخدمه الطيارون للتخطيط للرحلات الجوية.

وأوضح أنه "في حالة حدوث تعديل في البيانات، ولم يتم اكتشاف أخطاء التقدير الناتجة عن ذلك أثناء عملية الفحص أو التحقق المطلوبة من قبل الطاقم، يمكن أن تهبط الطائرة على مدرج قصير جدا، أو تقلع بسرعات غير صحيحة، مما قد يؤدي إلى ارتطام ذيل الطائرة بالأرض أو انحرافها عن المدرج".

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وبدوره، قال مستشار الأمن في الشركة أليكس لوماس، أمس الجمعة: "إن احتمال هذا التأثير على سلامة الطيران منخفض للغاية.. الطيارون مدربون على التعامل مع المواقف غير العادية".

من جانبها، قالت بوينغ في بيان: إنها ليست على علم بأي طائرة تأثرت بالمشكلة لكنها أصدرت تحديثا برمجيا لمعالجتها.

وأكدت أن الخبراء نجحوا في معالجة وإصلاح هذه الثغرة.
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