https://arabic.sputniknews.com/20220813/مينسك-تهدد-بالرد-بالمثل-وبشكل-فوري-في-حال-صادر-الغرب-أصولا-بيلاروسية-1066373203.html

مينسك تهدد بالرد بالمثل وبشكل فوري في حال صادر الغرب أصولا بيلاروسية

مينسك تهدد بالرد بالمثل وبشكل فوري في حال صادر الغرب أصولا بيلاروسية

أعلن رئيس الوزراء البيلاروسي، رومان غولوفتشينكو، اليوم السبت، أنه في حال قام الغرب بتأميم ومصادرة الأصول البيلاروسية، فإن مينسك سترد بالمثل. 13.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-13T18:29+0000

2022-08-13T18:29+0000

2022-08-13T18:29+0000

العالم

أخبار بيلاروسيا اليوم

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مينسك - سبوتنيك. وقال غولوفتشينكو في مقابلة مع قناة "بيلاروس 1": "إذا ذهبوا (الغرب) إلى أبعد من ذلك ونفذوا تهديداتهم حول المصادرة والتأميم وما إلى ذلك، فسنرد بالمثل فورا".وأشار رئيس الوزراء البيلاروسي إلى أنه، حتى الآن، لا توجد سوابق من جانب الدول الأوروبية حول تأميم أو مصادرة الممتلكات البيلاروسية، مضيفا: "بناء على ذلك، لم نتخذ مثل هذه الإجراءات بعد".وتدهورت العلاقات بين بيلاروسيا والدول الغربية، قبل عامين، على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات التي جرت في 9 أغسطس/آب 2020، وفاز بها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 في المئة من الأصوات.واعتبر الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو، مسؤولا عن قمع المتظاهرين، قبل وبعد الانتخابات الرئاسية في عام 2020، ضد المرشحين الرئاسيين من المعارضة والمتظاهرين.وكان للعملية العسكرية الخاصة الروسية التي بدأتها روسيا في 24 فبراير/ شباط/ لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، تأثيرها على العلاقات البيلاروسية- الغربية؛ وذلك بسبب اعتبار الغرب مينسك "شريكة في العدوان الروسي" المزعوم.

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