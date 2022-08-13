تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
11:48 GMT 13.08.2022
الدفاع الروسية: تدمير مروحيتين أوكرانيتين من طراز مي-24 و4 طائرات مسيرة في مناطق متفرقة خلال آخر 24 ساعة.
11:48 GMT 13.08.2022
11:43 GMT 13.08.2022
الدفاع الروسية: تدمير 4 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية و143 نقطة تجمع للأفراد والمعدات خلال آخر 24 ساعة.
11:40 GMT 13.08.2022
الدفاع الروسية: "نتيجة ضربات مركزة على مراكز قيادة اللواء الميكانيكي 66 وتشكيل مسلح لوحدة ’القطاع الشمالي‘ قرب ستاري تيرني بجمهورية دونيتسك الشعبية، قُتل أكثر من 100 من القوميين المتطرفين".
11:40 GMT 13.08.2022
11:30 GMT 13.08.2022
الدفاع الروسية: مقتل نحو 340 من القوميين الأوكرانيين في عمليات للقوات الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 340 من القوميين الأوكرانيين في عمليات للقوات الروسية بمناطق متفرقة خلال آخر 24 ساعة.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم السبت، "دمرت صواريخ بحرية وبرية عالية الدقة وراجمات صواريخ احتياطيات العدو بالقرب من محطة سكة حديد غافريلوفكا بمنطقة خاركوف، ما أدى إلى مقتل أكثر من 70 جنديًا وإصابة 300 آخرين... ودمرت ضربات عالية الدقة للقوات الجوية الفضائية الروسية نقطة انتشار مؤقتة للواء الهجومي الجبلي العاشر قرب بيريزدنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 170 قوميًا".
11:25 GMT 13.08.2022
الدفاع الروسية تعلن السيطرة بشكل كامل على بلدة بيسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحرير بلدة بيسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية من المسلحين الأوكرانيين.
وذكرت الدفاع الروسية، في بيان "نتيجة للعمليات الهجومية، حررت القوات المشتركة (القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك) بلدة بيسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل".