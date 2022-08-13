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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220813/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066361145.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T11:48+0000
2022-08-13T11:48+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, новый онлайн для белой редактуры
الوضع في جمهورية دونيتسك الشعبية - بالقرب من فولنوفاخا، 27 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

11:48 GMT 13.08.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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11:48 GMT 13.08.2022
الدفاع الروسية: تدمير مروحيتين أوكرانيتين من طراز مي-24 و4 طائرات مسيرة في مناطق متفرقة خلال آخر 24 ساعة.
11:48 GMT 13.08.2022
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
البنتاغون ينفي تزويد أوكرانيا بأي أسلحة تمكنها من مهاجمة القرم
06:49 GMT
11:43 GMT 13.08.2022
الدفاع الروسية: تدمير 4 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية و143 نقطة تجمع للأفراد والمعدات خلال آخر 24 ساعة.
11:40 GMT 13.08.2022
الدفاع الروسية: "نتيجة ضربات مركزة على مراكز قيادة اللواء الميكانيكي 66 وتشكيل مسلح لوحدة ’القطاع الشمالي‘ قرب ستاري تيرني بجمهورية دونيتسك الشعبية، قُتل أكثر من 100 من القوميين المتطرفين".
11:40 GMT 13.08.2022
قوات الجيش الروسي تقوم بتفكيك وإزالة ألغام القوات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال، ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: مقتل نحو 340 من القوميين الأوكرانيين المتطرفين
11:29 GMT
11:30 GMT 13.08.2022
الدفاع الروسية: مقتل نحو 340 من القوميين الأوكرانيين في عمليات للقوات الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 340 من القوميين الأوكرانيين في عمليات للقوات الروسية بمناطق متفرقة خلال آخر 24 ساعة.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم السبت، "دمرت صواريخ بحرية وبرية عالية الدقة وراجمات صواريخ احتياطيات العدو بالقرب من محطة سكة حديد غافريلوفكا بمنطقة خاركوف، ما أدى إلى مقتل أكثر من 70 جنديًا وإصابة 300 آخرين... ودمرت ضربات عالية الدقة للقوات الجوية الفضائية الروسية نقطة انتشار مؤقتة للواء الهجومي الجبلي العاشر قرب بيريزدنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 170 قوميًا".

11:25 GMT 13.08.2022
الدفاع الروسية تعلن السيطرة بشكل كامل على بلدة بيسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحرير بلدة بيسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية من المسلحين الأوكرانيين.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان "نتيجة للعمليات الهجومية، حررت القوات المشتركة (القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك) بلدة بيسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل".

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Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
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