https://arabic.sputniknews.com/20220814/أنصار-الله-تطالب-الأمم-المتحدة-بالالتزام-بفتح-وجهات-جديدة-عبر-مطار-صنعاء-وفقا-لمقتضيات-الهدنة-1066405855.html

"أنصار الله" تطالب الأمم المتحدة بالالتزام بفتح وجهات جديدة عبر مطار صنعاء وفقا لمقتضيات الهدنة

"أنصار الله" تطالب الأمم المتحدة بالالتزام بفتح وجهات جديدة عبر مطار صنعاء وفقا لمقتضيات الهدنة

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله في اليمن مهدي المشاط، مساء اليوم الأحد، أن "على الأمم المتحدة الالتزام بفتح وجهات جديدة عبر مطار صنعاء... 14.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-14T20:29+0000

2022-08-14T20:29+0000

2022-08-14T20:29+0000

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

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وقال المشاط، خلال لقائه وزير النقل التابع لجماعة أنصار الله عبدالوهاب الدرة، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد محمد عبدالرحمن، ووكيل الهيئة رائد جبل، إن ذلك يأتي "لتخفيف معاناة المواطنين المسافرين للعلاج والمغتربين والطلاب ورجال الأعمال، وصولاً إلى الفتح الكامل لمطار صنعاء الدولي دون أي قيود".وأكد المشاط أيضا "ضرورة الاهتمام بالتدريب ورفع مستوى كفاءة العاملين بالملاحة الجوية والأرصاد"، حاثاً على "تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للمسافرين من وإلى مطار صنعاء".وكان رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله"، والمتحدث باسمها، محمد عبد السلام، اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية، بعدم الالتزام ببنود الهدنة السارية في اليمن، مبرراً عدم موافقة الجماعة على المقترح الأممي لفتح الطرق بارتباط الملف بالوضع العسكري ووقف إطلاق النار.وقال عبد السلام، حسبما نقل عنه تلفزيون "المسيرة": "اتفاق الهدنة واضح ومعلن وما تم تنفيذه يتحدث عن نفسه.. هناك التزام لا بأس به فيما يتعلق بالعمليات الواسعة، لكن الطيران التجسسي لم يتوقف والطيران الحربي نفذ عدداً من الغارات أدت لسقوط قتلى".واتهم عبد السلام، التحالف بـ"رفض إدخال الوقود الخاص بالطائرات إلى صنعاء، وجدولة الرحلات"، معتبراً ذلك "أمراً غير مبرر".وقال المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأسبوع الماضي، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" وافقتا على تمديد الهدنة شهرين آخرين، مشيرا إلى توافقهما على محاولة التوصل اتفاق يقضي بمزيد من التمديد للهدنة.وأعلن غروندبرغ في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، موافقة الأطراف اليمنية على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ أبريل/ نيسان الماضي الماضي، لمدة شهرين قبل أن يتم تجديدها مرة أخرى الأربعاء الماضي.ويشهد اليمن معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى، والذي يسعى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

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