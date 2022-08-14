https://arabic.sputniknews.com/20220814/الصحة-العراقية-المسؤولية-الأكبر-في-مواجهة-الكوليرا-والحمى-النزفية-تقع-على-عاتق-وزارات-أخرى-1066386214.html
الصحة العراقية: المسؤولية الأكبر في مواجهة الكوليرا والحمى النزفية تقع على عاتق وزارات أخرى
الصحة العراقية: المسؤولية الأكبر في مواجهة الكوليرا والحمى النزفية تقع على عاتق وزارات أخرى
حددت وزارة الصحة العراقية، شروطا للسيطرة على إصابات الكوليرا في محافظة كركوك والحمى النزفية بذي قار. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T11:34+0000
2022-08-14T11:34+0000
2022-08-14T11:34+0000
أخبار العراق اليوم
الكوليرا
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جاء هذا في تصريحات لمدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المسؤول العراقي إن أغلب الإصابات المسجلة بالكوليرا لا تزال في محافظة كركوك ثم العاصمة بغداد وبقية المحافظات.أما عن إصابات الحمى النزفية فقال إن أغلب الحالات المسجلة في محافظة ذي قار.وأوضح أن السيطرة على المرضين لا تتم من خلال وزارته فقط، مؤكدا أن المسؤولية الأكبر للسيطرة عليهما والوقاية منهما تقع على عاتق وزارات أخرى.وأضاف: "على سبيل المثال فإن مرض الكوليرا لا يمكن السيطرة عليه ما لم تتحسن منظومة المياه الصالحة للشرب للمواطنين".وعن الحمى النزفية، فقال إنه إذا لم تسيطر وزارة الزراعة ومستشفيات البيطرة على حشرة القردة فإنه لا يمكن السيطرة على المرض.وبين أن دور وزارته في مواجهة هذين المرضين يتمثل في العلاج والتوعية.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/الصحة-العراقية-تواجه-4-أوبئة-وتراقب-احتمالية-وصول-الخامس-1064656957.html
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أخبار العراق اليوم, الكوليرا
الصحة العراقية: المسؤولية الأكبر في مواجهة الكوليرا والحمى النزفية تقع على عاتق وزارات أخرى
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حددت وزارة الصحة العراقية، شروطا للسيطرة على إصابات الكوليرا في محافظة كركوك والحمى النزفية بذي قار.
جاء هذا في تصريحات لمدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال المسؤول العراقي إن أغلب الإصابات المسجلة بالكوليرا لا تزال في محافظة كركوك ثم العاصمة بغداد وبقية المحافظات.
أما عن إصابات الحمى النزفية فقال إن أغلب الحالات المسجلة في محافظة ذي قار.
وأوضح أن السيطرة على المرضين لا تتم من خلال وزارته فقط، مؤكدا أن المسؤولية الأكبر للسيطرة عليهما والوقاية منهما تقع على عاتق وزارات أخرى.
وأضاف: "على سبيل المثال فإن مرض الكوليرا
لا يمكن السيطرة عليه ما لم تتحسن منظومة المياه الصالحة للشرب للمواطنين".
وعن الحمى النزفية، فقال إنه إذا لم تسيطر وزارة الزراعة ومستشفيات البيطرة على حشرة القردة فإنه لا يمكن السيطرة على المرض.
وبين أن دور وزارته في مواجهة هذين المرضين يتمثل في العلاج والتوعية.