https://arabic.sputniknews.com/20220814/المكسيك-إرسال-جنود-إلى-منطقة-حدودية-بعد-مصرع-11-شخصا-في-أعمال-عنف-1066378517.html
المكسيك.. إرسال جنود إلى منطقة حدودية بعد مصرع 11 شخصا في أعمال عنف
المكسيك.. إرسال جنود إلى منطقة حدودية بعد مصرع 11 شخصا في أعمال عنف
قالت السلطات، أمس السبت، إن مئات الجنود المكسيكيين أُرسلوا إلى مدينة خواريز الحدودية بعد أن تسببت مواجهة بالرصاص وأعمال شغب بين أفراد عصابتين إجراميتين في مقتل... 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T03:48+0000
2022-08-14T03:48+0000
2022-08-14T03:48+0000
المكسيك
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وقال نائب وزير الأمن ريكاردو ميخيا، إن اشتباكا وقع في السجن، يوم الخميس، بين أعضاء في جماعة "سينالوا"، التي كان يقودها في السابق أواكين (إل شابو) غوزمان، وأفراد من جماعة لوس ميكسيكلز المحلية، أدى إلى مقتل 11 شخصا وإصابة أزيد من 20 آخرين بجروح.وأضاف ميخيا، في مؤتمر صحفي، أن أعمال شغب اندلعت بعد ذلك وأسفرت عن مقتل شخصين آخرين وإصابة أربعة بالرصاص، مشيرا إلى إلقاء القبض، بمساعدة الجيش والحرس الوطني، على أربعة أشخاص يشتبه في انتمائهم للعصابة.وأغلقت المتاجر في أنحاء المدينة أبوابها وأُشعلت فيها النار.ومن المقرر أن يصل إلى المدينة نحو 300 جندي إضافي للمساعدة في تعزيز الأمن.
https://arabic.sputniknews.com/20220730/إعلام-إطلاق-نار-على-موكب-رئيس-غواتيمالا-قرب-الحدود-المكسيكية-1065776360.html
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المكسيك
المكسيك.. إرسال جنود إلى منطقة حدودية بعد مصرع 11 شخصا في أعمال عنف
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قالت السلطات، أمس السبت، إن مئات الجنود المكسيكيين أُرسلوا إلى مدينة خواريز الحدودية بعد أن تسببت مواجهة بالرصاص وأعمال شغب بين أفراد عصابتين إجراميتين في مقتل 11 شخصا.
وقال نائب وزير الأمن ريكاردو ميخيا، إن اشتباكا وقع في السجن، يوم الخميس، بين أعضاء في جماعة "سينالوا"، التي كان يقودها في السابق أواكين (إل شابو) غوزمان، وأفراد من جماعة لوس ميكسيكلز المحلية
، أدى إلى مقتل 11 شخصا وإصابة أزيد من 20 آخرين بجروح.
وأضاف ميخيا، في مؤتمر صحفي، أن أعمال شغب اندلعت بعد ذلك وأسفرت عن مقتل شخصين آخرين وإصابة أربعة بالرصاص، مشيرا إلى إلقاء القبض، بمساعدة الجيش والحرس الوطني، على أربعة أشخاص يشتبه في انتمائهم للعصابة.
وأغلقت المتاجر في أنحاء المدينة أبوابها وأُشعلت فيها النار.
ومن المقرر أن يصل إلى المدينة نحو 300 جندي إضافي للمساعدة في تعزيز الأمن.