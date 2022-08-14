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https://arabic.sputniknews.com/20220814/بيتكوين-تتجاوز-25-ألف-دولار-لأول-مرة-منذ-منتصف-يونيو-1066397869.html
بيتكوين تتجاوز 25 ألف دولار لأول مرة منذ منتصف يونيو
بيتكوين تتجاوز 25 ألف دولار لأول مرة منذ منتصف يونيو
تجاوزت عملة بيتكوين لفترة وجيزة حاجز 25 ألف دولار لأول مرة منذ منتصف يونيو/ حزيران، حيث استمر الزخم من بيانات التضخم الأمريكية الأكثر هدوءا من المتوقع. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T15:22+0000
2022-08-14T15:22+0000
اقتصاد
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ارتفعت أكبر عملة مشفرة بنسبة 2.2% اليوم الأحد إلى 25031 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ 13 يونيو، قبل أن تتراجع قليلا لتتداول 24750 دولارا، بحسب وكالة "بلومبيرغ"تواصل العملة المشفرة بذلك ارتفاعها لليوم الخامس على التوالي، في سلسلة مكاسب تغذيها بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي التي قللت من المخاوف بشأن مستقبل التضخم وجاءت أقل من التوقعات.كافحت العملات المشفرة خلال النصف الأول من العام، حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتفاقم، مع انخفاض أسعار بيتكوين والإيثر والعملات الأخرى بأكثر من 50%.لكن مع بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت دون التوقعات في الأسبوع الماضي، ما قد يمهد الطريق لإجراءات تشديد أقل عدوانية من الاحتياطي الفيدرالي، فقد تقدمت الأصول الخطرة، حيث يساعد ذلك على تعزيز المكاسب في العملات المشفرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/بيتكوين-في-طريقها-لتسجيل-أفضل-أداء-أسبوعي-منذ-أكتوبر-1064881734.html
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اقتصاد

بيتكوين تتجاوز 25 ألف دولار لأول مرة منذ منتصف يونيو

15:22 GMT 14.08.2022
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عملة البيتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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تجاوزت عملة بيتكوين لفترة وجيزة حاجز 25 ألف دولار لأول مرة منذ منتصف يونيو/ حزيران، حيث استمر الزخم من بيانات التضخم الأمريكية الأكثر هدوءا من المتوقع.
ارتفعت أكبر عملة مشفرة بنسبة 2.2% اليوم الأحد إلى 25031 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ 13 يونيو، قبل أن تتراجع قليلا لتتداول 24750 دولارا، بحسب وكالة "بلومبيرغ"
تواصل العملة المشفرة بذلك ارتفاعها لليوم الخامس على التوالي، في سلسلة مكاسب تغذيها بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي التي قللت من المخاوف بشأن مستقبل التضخم وجاءت أقل من التوقعات.
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كافحت العملات المشفرة خلال النصف الأول من العام، حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتفاقم، مع انخفاض أسعار بيتكوين والإيثر والعملات الأخرى بأكثر من 50%.
لكن مع بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت دون التوقعات في الأسبوع الماضي، ما قد يمهد الطريق لإجراءات تشديد أقل عدوانية من الاحتياطي الفيدرالي، فقد تقدمت الأصول الخطرة، حيث يساعد ذلك على تعزيز المكاسب في العملات المشفرة.
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