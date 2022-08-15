https://arabic.sputniknews.com/20220815/العراق-يعلن-القبض-على-4-مسلحين-وضبط-أسلحة-لتنظيم-داعش--1066413378.html
العراق يعلن القبض على 4 مسلحين وضبط أسلحة لتنظيم "داعش"
العراق يعلن القبض على 4 مسلحين وضبط أسلحة لتنظيم "داعش"
أعلنت السلطات العراقية، القبض على 4 مسلحين وضبط مستودع لأعتدة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) مدفون تحت الأرض في الأنبار وكركوك. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T06:34+0000
2022-08-15T06:34+0000
2022-08-15T06:34+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال البيان إنه "ألقي القبض على "4 إرهابيين" اثنين منهم في كركوك بمنطقة ليلان وسيطرة تازة والآخرين في راوة والرمادي بالأنبار".وذكر البيان أن الموقوفين من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب.وأشار البيان إلى أن قوات الأمن نجحت في الوصول إلى صهريج سعة 36 ألف لتر مدفون تحت الأرض في منطقة وادي الحسينيات بالرطبة – الأنبار.وضبط بداخل الصهريج الآلاف من الطلقات مختلفة العيارات وعدد من صواريخ القاذفات وعبوات ناسفة وقنابر هاون ورمانات يدوية.
https://arabic.sputniknews.com/20220813/الداخلية-العراقية-تعلن-ضبط-لوحة-مسروقة-لبيكاسو-خلال-عملية-أمنية---1066374945.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق يعلن القبض على 4 مسلحين وضبط أسلحة لتنظيم "داعش"
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أعلنت السلطات العراقية، القبض على 4 مسلحين وضبط مستودع لأعتدة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) مدفون تحت الأرض في الأنبار وكركوك.
جاء ذلك في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية
.
وقال البيان إنه "ألقي القبض على "4 إرهابيين" اثنين منهم في كركوك بمنطقة ليلان وسيطرة تازة والآخرين في راوة والرمادي بالأنبار".
وذكر البيان أن الموقوفين من المطلوبين للقضاء
وفق أحكام المادة 4 إرهاب.
وأشار البيان إلى أن قوات الأمن نجحت في الوصول إلى صهريج سعة 36 ألف لتر مدفون تحت الأرض في منطقة وادي الحسينيات بالرطبة – الأنبار.
وضبط بداخل الصهريج الآلاف من الطلقات مختلفة العيارات وعدد من صواريخ القاذفات وعبوات ناسفة وقنابر هاون ورمانات يدوية.