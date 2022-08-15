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https://arabic.sputniknews.com/20220815/العراق-يعلن-القبض-على-4-مسلحين-وضبط-أسلحة-لتنظيم-داعش--1066413378.html
العراق يعلن القبض على 4 مسلحين وضبط أسلحة لتنظيم "داعش"
العراق يعلن القبض على 4 مسلحين وضبط أسلحة لتنظيم "داعش"
أعلنت السلطات العراقية، القبض على 4 مسلحين وضبط مستودع لأعتدة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) مدفون تحت الأرض في الأنبار وكركوك. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T06:34+0000
2022-08-15T06:34+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال البيان إنه "ألقي القبض على "4 إرهابيين" اثنين منهم في كركوك بمنطقة ليلان وسيطرة تازة والآخرين في راوة والرمادي بالأنبار".وذكر البيان أن الموقوفين من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب.وأشار البيان إلى أن قوات الأمن نجحت في الوصول إلى صهريج سعة 36 ألف لتر مدفون تحت الأرض في منطقة وادي الحسينيات بالرطبة – الأنبار.وضبط بداخل الصهريج الآلاف من الطلقات مختلفة العيارات وعدد من صواريخ القاذفات وعبوات ناسفة وقنابر هاون ورمانات يدوية.
https://arabic.sputniknews.com/20220813/الداخلية-العراقية-تعلن-ضبط-لوحة-مسروقة-لبيكاسو-خلال-عملية-أمنية---1066374945.html
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أخبار العراق اليوم

العراق يعلن القبض على 4 مسلحين وضبط أسلحة لتنظيم "داعش"

06:34 GMT 15.08.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Interiorالجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Interior
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أعلنت السلطات العراقية، القبض على 4 مسلحين وضبط مستودع لأعتدة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) مدفون تحت الأرض في الأنبار وكركوك.
جاء ذلك في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
الرسام الإسباني بابلو بيكاسو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
الداخلية العراقية تعلن ضبط لوحة مسروقة لبيكاسو خلال عملية أمنية
13 أغسطس, 20:19 GMT
وقال البيان إنه "ألقي القبض على "4 إرهابيين" اثنين منهم في كركوك بمنطقة ليلان وسيطرة تازة والآخرين في راوة والرمادي بالأنبار".
وذكر البيان أن الموقوفين من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب.
وأشار البيان إلى أن قوات الأمن نجحت في الوصول إلى صهريج سعة 36 ألف لتر مدفون تحت الأرض في منطقة وادي الحسينيات بالرطبة – الأنبار.
وضبط بداخل الصهريج الآلاف من الطلقات مختلفة العيارات وعدد من صواريخ القاذفات وعبوات ناسفة وقنابر هاون ورمانات يدوية.
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