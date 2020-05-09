الذكرى الـ75 لعيد النصر... بوتين يكرم الجندي المجهول وعرض جوي مهيب

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، في إحياء الذكرى الخامسة والسبعين لعيد النصر.

وهنأ بوتين قدامى المحاربين وجميع المواطنين الروس، بمناسبة يوم النصر، وقال إن الأهمية الروحية والأخلاقية للنصر تبقى دون تغيير.

وقال بوتين، عقب وضع أكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر: "من كل قلبي أهنئكم بمناسبة يوم النصر. هذا هو أهم وأغلى عيد، بالنسبة لنا جميعًا، نحتفل بها دائما بشكل رسمي وشعبي".

وشهد العديد من المدن الروسية والقواعد العسكرية الروسية في الخارج، استعراضا للطيران الحربي، احتفالا بذكرى النصر.

وفي موسكو افتتح العرض الجوي سرب مروحيات من طراز "مي – 8" و"مي – 26" الثقيلة وأعقبها مروحيات "مي – 35"، "كا-52"، "مي – 28 إن" (صياد الليل) التي تشكل مجموعة "بيركوتي" الجوية.

ثم حلقت في سماء موسكو طائرة "آ-50" للإنذار الراداري المبكر وكذلك طائرة "إيل – 78" وطائرات "تو-160، "تو-22 إم 3" ، تو-95 إم إس" بعيدة المدى و3 طائرات ثقيلة للنقل العسكري من طراز "إيل – 76".

أما الجزء الثاني للعرض الجوي فتضمن مقاتلات "ميغ – 29" الخفيفة للجيل الرابع، مقاتلات الدفاع الجوي "ميغ – 31 كا"، قاذفات "سو-24"، مقاتلات "سو-57" للجيل الخامس، مقاتلات "سو-35 إس" للجيل الرابع ++، ومقاتلات "سو-34" و"سو- 30 إس إم".

وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وقالت وكالة الإعلام المركزية الكورية نقلا عن كيم: "حقق الشعب الروسي، الذي أظهر بطولية لا مثيل لها وروح التضحية بالنفس قبل 75 سنة، انتصارا كبيرا في الحرب الكبرى من أجل العدالة ومن أجل تدمير الفاشية، التي تشكل تهديدا لمستقبل البشرية، وحماية بلدهم والحفاظ على السلام والأمن العالمي".

يشار إلى أن الانتصار على ألمانيا النازية أحرزه الاتحاد السوفيتي وحلفاؤه (أي الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا).