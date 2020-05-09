الكرملين: جميع الإجراءات الأمنية اتخذت عندما زار بوتين حديقة ألكسندر

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، بأنه تم الالتزام بجميع إجراءات السلامة الضرورية خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى حديقة ألكسندر في الـ9 من أيار/مايو.

موسكو - سبوتنيك. ورد بيسكوف، على سؤال لوكالة "سبوتنبك" بهذا الصدد، قائلا: "بالطبع".

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت كلمة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لعيد النصر من أمام ضريح الجندي المجهول قرب الساحة الحمراء بموسكو هنأ فيها المحاربين القدماء والشعب والجيش الروسي.

وقال بوتين، عقب وضع أكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر: "من كل قلبي أهنئكم بمناسبة يوم النصر. هذا هو أهم وأغلى عيد، بالنسبة لنا جميعًا، نحتفل بها دائما بشكل رسمي وشعبي".

يشار إلى أن الانتصار على ألمانيا النازية أحرزه الاتحاد السوفيتي وحلفاؤه (أي الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا).