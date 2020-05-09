في ذكرى "عيد النصر".. أغنية "كاتيوشا" الخالدة بنسخته الإيطالية.. فيديو

يصادف اليوم 9 مايو/أيار ذكرى "عيد النصر"، والانتصار على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، ويصادف اليوم الذكرى الـ75 للنصر.

إلا أن هذا العام شهد حدثا استثنائيا تمثل بـ"جائحة كورونا" التي عصفت بجميع دول العالم ما أدى لتأجيل الاحتفالات المواكبة لهذا اليوم.

ذلك لم يمنع الكثيرين من الاحتفال بهذا اليوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بنشر أغاني كانت متداولة في صفوف الجيش الأحمر واعتبرت من الأغاني الخالدة في ذكرى النصر.

ومن إحدى أشهر تلك الأغاني والمشهورة عالميا، أغنية "كاتيوشا"، والتي تم أدائها بلغات مختلفة.

ليشارك توماس غرازيوسو، بأدائها بنسختها الإيطالية مستغلا تقنيات التواصل الاجتماعي في إنشاء فرقة موسيقية عزفت ألحان الأغنية بتوزيع جديد شهد مشاركة العديد من العازفين الموسيقين.

هذا ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت كلمة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لعيد النصر من أمام ضريح الجندي المجهول قرب الساحة الحمراء بموسكو هنأ فيها المحاربين القدماء والشعب والجيش الروسي.

وقال: "أيها الأصدقاء الأعزاء، لقد مر 75 عاماً على انتهاء الحرب الوطنية العظمى. وكالعادة سنحتفل بمناسبة الذكرى على نطاق واسع وبشكل رسمي. سنفعل ذلك بكرامة، كواجبنا تجاه أولئك الذين ضحوا من أجل الوصول إلى النصر وتحقيقه".