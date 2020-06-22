زهوة النصر... الشعب المنتصر يستعرض قواته الباسلة

استعرضت العاصمة الروسية موسكو في 24 يونيو/حزيران 1945 قواتها المنتصرة التي حققت النصر المجيد بدحر قوات ألمانيا النازية التي اعتدت على روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة في 22 يونيو/حزيران 1941.

قرار القائد الأعلى

وانتهت الحرب باستسلام ألمانيا في ليل 8-9 مايو/أيار 1945. وفي 15 مايو أعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة السوفيتية جوزيف ستالين قراره بشأن إقامة عرض عسكري بمناسبة الانتصار على ألمانيا النازية، مشددا على ضرورة مشاركة ممثلي جميع جبهات الحرب وجميع أفرع القوات المسلحة فيه.

وفي 24 مايو أعلن القائد الأعلى قراره الآخر بشأن إقامة عرض المنتصرين بعد شهر.

وفي نفس اليوم تم إخبار قادة قوات جبهات الحرب بضرورة أن توفد كل جبهة فوجًا من ضباطها وجنودها إلى العرض العسكري المزمع إقامته في موسكو. ويجب أن يضم كل فوج 1059 من الضباط والجنود الذين أبرزوا براعتهم أثناء المعارك وحصلوا على الأوسمة.

ويجب أن يصل ممثلو القوات المنتصرة إلى موسكو في 10 يونيو 1945.

شروط المشاركة

وبُدئ بتنفيذ قرار القائد الأعلى فور وصوله إلى القوات. وتم في نهاية مايو الانتهاء من تشكيل أفواج المشاركين. وتم تشكيلها وفقا لشروط محددة. فمثلا، يجب ألا يقل طول قامة المشاركين عن 176 سنتم ويجب ألا يزيد عمرهم على 30 سنة.

وعلى الرغم من تحديد عدد أفراد الفوج الواحد بـ1059 شخصا إلا أن كل فوج ضم في النهاية 1465 شخصا.

وكان يجب أن يرتدي المشاركون الزي العسكري الجديد. ومن أجل تلبية هذا الشرط بدأت معامل الخياطة في موسكو وريف موسكو تصنع الزي العسكري الجديد المناسب. وحصل جميع المشاركين على الزي الجديد بحلول يوم 20 يونيو.

وكان يجب أن يحمل أحد أفراد الفوج علمًا خاصًا. ولأن وزنه يتجاوز 10 كيلوغرامات فإن الأمر احتاج إلى مَن يستطيع أن يحمله سائرا بالخطى التي تستوجبها خدمة الصف. ولكيلا يواجه حامل العلم صعوبات تم ابتكار الحمّالة المتميزة التي تثبت على الكتف الأيسر.

وكان يجب أن يأتي ممثلو جبهات الحرب إلى موسكو بأعلام الجيش الألماني المهزوم. وتنفيذا لأمر القائد الأعلى هذا تم إحضار حوالي 900 من أعلام الرايخ الثالث (ألمانيا النازية) إلى موسكو حيث تم اختيار 200 علم لعرضها في الساحة الحمراء أثناء استعراض القوات المنتصِرة.

عرض النصر

وفي 22 يونيو أصدر القائد الأعلى ستالين أمره بإقامة ما سماه بـ"عرض النصر" في 24 يونيو 1945 في الساحة الحمراء في وسط موسكو إيذانا بقهر ألمانيا المعتدية.

وكلف ستالين نائبه المشير جوكوف باستعراض المشاركين في عرض النصر. وتم تعيين المشير روكوسوفسكي قائدا لهم.

واصطف المشاركون في الطوابير استعدادا للسير في الساحة الحمراء بحلول الساعة الثامنة من صباح 24 يونيو.

وفي الساعة التاسعة و45 دقيقة صعد ستالين وغيره من قادة الدولة إلى المنصة التي تعتلي ضريح لينين في الساحة الحمراء.

وفي الساعة العاشرة دخل نائب القائد الأعلى، المشير جوكوف، إلى الساحة الحمراء ممتطيا الحصان الأبيض ليبدأ منذ الساعة العاشرة و5 دقائق، استعراض المشاركين في عرض النصر برفقة المشير روكوسوفسكي، مهنئا إياهم بمناسبة دحر ألمانيا المعتدية. وبعدما انتهى من استعراض القوات المشاركة صعد المشير جوكوف إلى المنصة ليوجه كلمة التهنئة إلى شعب الاتحاد السوفيتي وقواته المسلحة الباسلة نيابة عن قادة الاتحاد السوفيتي. ثم عزفت الأوركسترا العسكرية المتكونة من 1400 عازف النشيد الوطني بينما أطلقت المدفعية 50 طلقة تحية.

وبعد ذلك سارت أفواج المنتصرين في الساحة الحمراء يتقدمهم المشير روكوسوفسكي. وضمت المسيرة ممثلي جميع جبهات الحرب التي دارت معاركها في منطقة شاسعة تمتد من بحر بارينتس في الشمال إلى البحر الأسود في الجنوب. وضمت المسيرة أيضا ممثلي القوات البحرية الروسية وممثلي الجيش البولندي.

وسار المنتصرون بمرافقة الأوركسترا المتكونة من 1400 عازف. وفجأة توقفت الأوركسترا عن العزف، وساد الصمت إلى أن اخترقه 80 طبلا. وتم على إيقاع الطبول إحضار 200 علم من أعلام الرايخ الثالث. ورماها حملتها عند الضريح.

وبعد ذلك عاودت الأوركسترا العزف. ودخلت وحدات من قوات منطقة موسكو العسكرية والطلبة العسكريون الساحة الحمراء. ثم سار لواء الفرسان وبطاريات المدفعية والدراجات النارية والعربات المدرعة والعربات الحاملة للجنود المظليين، والدبابات. واختتمت فرقة الآلات الموسيقية المتنوعة عرض المنتصرين.

واستمر العرض مدة 122 دقيقة. وشارك فيه 24 مارشالا (مشيرا) و249 جنرالا و2563 من الضباط الآخرين و31116 جنديا.