تسجيل
14:13 GMT22 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    زهوة النصر... الشعب المنتصر يستعرض قواته الباسلة

    © CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)
    أخبار 75 عاما على النصر العظيم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104578/90/1045789050_0:58:1200:733_1200x675_80_0_0_477a733038c08c732108a775aa374790.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/75-victory-news/202006221045794123-%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A9/

    استعرضت العاصمة الروسية موسكو في 24 يونيو/حزيران 1945 قواتها المنتصرة التي حققت النصر المجيد بدحر قوات ألمانيا النازية التي اعتدت على روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة في 22 يونيو/حزيران 1941.

    قرار القائد الأعلى

    وانتهت الحرب باستسلام ألمانيا في ليل 8-9 مايو/أيار 1945. وفي 15 مايو أعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة السوفيتية جوزيف ستالين قراره بشأن إقامة عرض عسكري بمناسبة الانتصار على ألمانيا النازية، مشددا على ضرورة مشاركة ممثلي جميع جبهات الحرب وجميع أفرع القوات المسلحة فيه.

    وفي 24 مايو أعلن القائد الأعلى قراره الآخر بشأن إقامة عرض المنتصرين بعد شهر.

    وفي نفس اليوم تم إخبار قادة قوات جبهات الحرب بضرورة أن توفد كل جبهة فوجًا من ضباطها وجنودها إلى العرض العسكري المزمع إقامته في موسكو. ويجب أن يضم كل فوج 1059 من الضباط والجنود الذين أبرزوا براعتهم أثناء المعارك وحصلوا على الأوسمة.

    ويجب أن يصل ممثلو القوات المنتصرة إلى موسكو في 10 يونيو 1945.

    © CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)
    العرض العسكري في 24 يونيو 1945

    شروط المشاركة

    وبُدئ بتنفيذ قرار القائد الأعلى فور وصوله إلى القوات. وتم في نهاية مايو الانتهاء من تشكيل أفواج المشاركين. وتم تشكيلها وفقا لشروط محددة. فمثلا، يجب ألا يقل طول قامة المشاركين عن 176 سنتم ويجب ألا يزيد عمرهم على 30 سنة.

    وعلى الرغم من تحديد عدد أفراد الفوج الواحد بـ1059 شخصا إلا أن كل فوج ضم في النهاية 1465 شخصا.

    وكان يجب أن يرتدي المشاركون الزي العسكري الجديد. ومن أجل تلبية هذا الشرط بدأت معامل الخياطة في موسكو وريف موسكو تصنع الزي العسكري الجديد المناسب. وحصل جميع المشاركين على الزي الجديد بحلول يوم 20 يونيو.

    وكان يجب أن يحمل أحد أفراد الفوج علمًا خاصًا. ولأن وزنه يتجاوز 10 كيلوغرامات فإن الأمر احتاج إلى مَن يستطيع أن يحمله سائرا بالخطى التي تستوجبها خدمة الصف. ولكيلا يواجه حامل العلم صعوبات تم ابتكار الحمّالة المتميزة التي تثبت على الكتف الأيسر.

    وكان يجب أن يأتي ممثلو جبهات الحرب إلى موسكو بأعلام الجيش الألماني المهزوم. وتنفيذا لأمر القائد الأعلى هذا تم إحضار حوالي 900 من أعلام الرايخ الثالث (ألمانيا النازية) إلى موسكو حيث تم اختيار 200 علم لعرضها في الساحة الحمراء أثناء استعراض القوات المنتصِرة.

     

    © CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)
    العرض العسكري في 24 يونيو 1945

    عرض النصر 

    وفي 22 يونيو أصدر القائد الأعلى ستالين أمره بإقامة ما سماه بـ"عرض النصر" في 24 يونيو 1945 في الساحة الحمراء في وسط موسكو إيذانا بقهر ألمانيا المعتدية.

    وكلف ستالين نائبه المشير جوكوف باستعراض المشاركين في عرض النصر. وتم تعيين المشير روكوسوفسكي قائدا لهم.

    واصطف المشاركون في الطوابير استعدادا للسير في الساحة الحمراء بحلول الساعة الثامنة من صباح 24 يونيو.

    وفي الساعة التاسعة و45 دقيقة صعد ستالين وغيره من قادة الدولة إلى المنصة التي تعتلي ضريح لينين في الساحة الحمراء.

    وفي الساعة العاشرة دخل نائب القائد الأعلى، المشير جوكوف، إلى الساحة الحمراء ممتطيا الحصان الأبيض ليبدأ منذ الساعة العاشرة و5 دقائق، استعراض المشاركين في عرض النصر برفقة المشير روكوسوفسكي، مهنئا إياهم بمناسبة دحر ألمانيا المعتدية. وبعدما انتهى من استعراض القوات المشاركة صعد المشير جوكوف إلى المنصة ليوجه كلمة التهنئة إلى شعب الاتحاد السوفيتي وقواته المسلحة الباسلة نيابة عن قادة الاتحاد السوفيتي. ثم عزفت الأوركسترا العسكرية المتكونة من 1400 عازف النشيد الوطني بينما أطلقت المدفعية 50 طلقة تحية.

     

    © CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)
    العرض العسكري في 24 يونيو 1945

    وبعد ذلك سارت أفواج المنتصرين في الساحة الحمراء يتقدمهم المشير روكوسوفسكي. وضمت المسيرة ممثلي جميع جبهات الحرب التي دارت معاركها في منطقة شاسعة تمتد من بحر بارينتس في الشمال إلى البحر الأسود في الجنوب. وضمت المسيرة أيضا ممثلي القوات البحرية الروسية وممثلي الجيش البولندي.

    وسار المنتصرون بمرافقة الأوركسترا المتكونة من 1400 عازف. وفجأة توقفت الأوركسترا عن العزف، وساد الصمت إلى أن اخترقه 80 طبلا. وتم على إيقاع الطبول إحضار 200 علم من أعلام الرايخ الثالث. ورماها حملتها عند الضريح.

    وبعد ذلك عاودت الأوركسترا العزف. ودخلت وحدات من قوات منطقة موسكو العسكرية والطلبة العسكريون الساحة الحمراء. ثم سار لواء الفرسان وبطاريات المدفعية والدراجات النارية والعربات المدرعة والعربات الحاملة للجنود المظليين، والدبابات. واختتمت فرقة الآلات الموسيقية المتنوعة عرض المنتصرين.

    واستمر العرض مدة 122 دقيقة. وشارك فيه 24 مارشالا (مشيرا) و249 جنرالا و2563 من الضباط الآخرين و31116 جنديا.

     

    انظر أيضا:

    عرض الوحدات القتالية "الكهربائية" لأول مرة في العرض العسكري في موسكو
    ما هي مفاجآت العرض العسكري في عيد النصر لهذا العام...صور+ فيديو
    بروفة ليلية أولى في الساحة الحمراء تحضيرا للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر على النازية
    الكلمات الدلالية:
    جوزيف ستالين, الساحة الحمراء, العرض العسكري
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المشاركون في فعالية شمعة الذكرى في حديقة النصر في مدينة قازان، 21 يونيو 2020
    شموع الذكرى الـ 75 لبداية الحرب الوطنية العظمى
    أمريكا وروسيا تتصدران قائمة تسرب البيانات من الخادمات السحابية
    أمريكا وروسيا تتصدران قائمة تسرب البيانات من الخادمات السحابية
    إنفوجرافيك
    اليوم العالمي للاجئين.. ملايين بلا مأوى
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك