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05:51 19 مايو/ أيار 2019
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    جماهير منتخب نيجيريا

    بالصور... تاريخ المشاركات القارية لمنتخبات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا 2019

    © REUTERS / JORGE SILVA
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    نشر الاتحاد المصري لكرة القدم، تاريخ مشاركات منتخبات المجموعة الثانية من بطولة كأس أفريقيا 2019 خلال البطولات القارية السابقة.

    وتضم المجموعة الثانية من نهائيات أمم أفريقيا 2019 كل من "نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي".

    ويشارك منتخب بوروندي للمرة الأولى في تاريخه بكأس أمم أفريقيا، ويحتل التصنيف الـ 136 عالميا.
    وسيواجه كل من "نيجيريا يوم 22 يونيو/حزيران، مدغشقر يوم 27 يونيو، غينيا يوم 30 من نفس الشهر).

    فيما يعتبر المنتخب النيجيري من أكثر الفرق تواجدا بالبطولة القارية، حيث سجل حضوره بـ 17 مرة سابقة، وترتيبه الـ 42 عالميا.

    ويلتقي المنتخب النيجري مع كل من، "بوروندي يوم 22 يونيو/حزيران، غينيا يوم 26 يونيو، مدغشقر يوم 30 من نفس الشهر".

    ويعتبر مشاركة منتخب مدغشقر الأولى أيضا في تاريخه بالبطولة القارية، ويحتل المركز 107 في الترتيب العالمي.

    وتبدأ مبارياته مع كل من، "غينيا يوم 22 يونيو / حزيران، بوروندي 26 يونيو، نيجيريا يوم 30 من نفس الشهر".

    وأخيرا يأتي المنتخب الغيني، والذي شارك في 11 مرة سابقة بالبطولة، ويحتل التصنيف الـ 68 عالميا.

    ويستهل منتخب الأفيال مشواره بكأس أمم أفريقيا 2019 بمواجهة كل من، "مدغشقر يوم 22 يونيو / حزيران، نيجيريا يوم 26 يونيو، بوروندي يوم 30 من نفس الشهر".

    وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 خلال الفترة من 12 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة، على أن تكون مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة.

    ويشارك في تلك البطولة 10 أبطال سابقين للأمم الأفريقية، وهم: مصر (7 ألقاب)، والكاميرون (5 ألقاب)، وغانا (4 ألقاب)، ونيجيريا (3 ألقاب)، وكوت ديفوار (لقبين)، والكونغو الديمقراطية (لقب)، وتونس (لقب)، والجزائر (لقب)، والمغرب (لقب)، وجنوب أفريقيا (لقب).

    ويقضي نظام البطولة في نسختها الجديدة، التي تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني (دور الـ16)، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.

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    الكلمات الدلالية:
    تاريخ مشاركات, منتخب بوروندي, منتخب غينيا, منتخب نيجيريا, أمم أفريقيا 2019
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