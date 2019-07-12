هل يتحقق النهائي الثالث بين العرب في أمم أفريقيا؟

الجماهير العربية على موعد مع نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2019 يوم الأحد 14 يوليو/ تموز، حيث يتواجد منتخبي الجزائر وتونس في المربع الذهبي للبطولة.

وفاز منتخب تونس على مدغشقر بنتيجة (3-0) في ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019 ليتأهل إلى النصف النهائي لمواجهة السنغال.



وضرب منتخب الجزائر موعداً مع نيجيريا، حيث فاز على كوت ديفوار بركلات الترجيح (4-3).

ولم يتواجد منتخبين عربيين في نصف النهائي منذ عام 2010 قبل 9 أعوام كاملة.

هل يتحقق النهائي الثالث بين العرب؟

وتترقب الجماهير العربية، منافسات المربع الذهبي ببطولة الأمم الأفريقية، حيث يلتقي المنتخب التونسي، نظيره السنغالي بعد غد الأحد، بينما يلعب منتخب الجزائر ضد نيجيريا في نفس اليوم.

ويبقى الطريق ممهدا لنهائي عربي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، للمرة الثالثة في تاريخ البطولة القارية.

المرة الأولى التي شهدت مواجهة عربية خالصة في النهائي، كان في نسخة 1959 بين منتخبي مصر والسودان في النسخة التي استضافتها مصر وفاز باللقب الفراعنة بعد التغلب بهدفين مقابل هدف.

وتكرر النهائي العربي مرة أخرى عام 2004 بين منتخبي تونس والمغرب، وفاز نسور قرطاج بنتيجة 2-1.