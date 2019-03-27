رئيسا "فيفا" و"كاف" وأساطير أفريقية يحضرون قرعة كأس الأمم في مصر

تأكد حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، لحفل قرعة بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تقام في مصر.

ومن المقرر أن تجرى مراسم القرعة يوم 12 أبريل/ نيسان المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، في حضور نجوم أفريقية بارزة أبرزهم صامويل إيتو نجم الكاميرون السابق، وديدييه دروجبا نجم كوتديفوار السابق.

© Sputnik . Maksim Bogodvid بسبب كأس الأمم الأفريقية... الاتحاد المصري لكرة القدم يتخذ قرارا هاما

واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لنهائيات البطولة، حيث يشارك كل من مصر "البلد المضيف"، وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، والكاميرون ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وغينيا بيساو ومالي وكينيا وبوروندي ومدغشقر وأنجولا وأوغندا وبنين وزيمبابوي وغينيا وناميبيا.

يذكر أنه من المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران المقبل إلى 19 يوليو/تموز.