طلب أخير من مدرب منتخب مصر قبل كأس الأمم الأفريقية

طالب خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، بضرورة إقامة مباراة ودية قبل بطولة كأس أمم أفريقيا، على إستاد القاهرة الذي يستضيف مباريات المنتخب في البطولة.

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع"، قرر أجيري انطلاق معسكر المنتخب الأخير للبطولة في السادس من يونيو/ حزيران.

© AFP 2019 / Mohamed El-Shahed رئيسا "فيفا" و"كاف" وأساطير أفريقية يحضرون قرعة كأس الأمم في مصر

ومن المقرر أن يقام المعسكر الأخير في برج العرب ، على أن يخوض الفريق مباراة ودية أو مباراتين هناك ثم العودة للقاهرة قبل انطلاق البطولة بخمسة أيام، وخوض ودية أخيرة على إستاد القاهرة

وكانت بعثة المنتخب الوطنى عادت من نيجيريا فجر اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة، عقب خوض مباراة ودية أمام المنتخب النيجيري، عقب التعادل مع النيجر بهدف لكل فريق في ختام التصفيات.

واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لنهائيات البطولة، حيث يشارك كل من مصر "البلد المضيف"، وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، والكاميرون ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وغينيا بيساو ومالي وكينيا وبوروندي ومدغشقر وأنجولا وأوغندا وبنين وزيمبابوي وغينيا وناميبيا.

يذكر أنه من المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 21 يونيو/ حزيران المقبل إلى 19 يوليو/ تموز.