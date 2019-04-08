إعلام: مطرب مصري شهير يحيي حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، عن المطرب الذي سيقوم بإحياء حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية على ملعب القاهرة.

ووفقا لموقع "مصراوي"، المطرب حكيم، بدأ تحضيراته لغناء أغنية يتم إعدادها حاليا من أجل حفل الافتتاح.

ومن المقرر أن تقام قرعة البطولة يوم 12 أبريل/ نيسان، تحت سفح الأهرامات.

وتأهل للمشاركة في البطولة كل من مصر "البلد المضيف"، وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا والكاميرون ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وغينيا بيساو ومالي وكينيا وبوروندي ومدغشقر وأنغولا وأوغندا وبنين وزيمبابوي وغينيا وناميبيا.

يذكر أنه من المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 21 يونيو/ حزيران المقبل إلى 19 يوليو/ تموز.