ملاعب كأس أمم أفريقيا 2019... استاد القاهرة

بسعة تفوق الـ74 ألف متفرج، يحتل استاد القاهرة الدولي، مكانة كبيرة بين أكبر ملاعب أفريقيا والشرق الأوسط.

تأسس الملعب عام 1958 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر تحت اسم "استاد ناصر"، وتم تجديده عام 2004 بإجمالي 150 مليون جنيه.

يعد "استاد القاهرة"، الملعب الرسمي لمنتخب مصر، وهو الأول من نوعه بمعايير أوليمبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

🌟 المباراة الافتتاحية

🇪🇬 مصر 🆚 زيمبابوي 🇿🇼

🗓️ 21 يونيو

🏟️ ستاد القاهرة #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/O1RYzLCayJ — CAF — عربي (@caf_online_AR) April 12, 2019

قام بتصميمه المعماري الألماني فيرنر مارش في حي مدينة نصر شمالي القاهرة، وهو المعماري ذاته الذي أسس الملعب الأولمبي في برلين.

يقع الاستاد على بعد 10 كيلو مترات من مطار القاهرة الدولي، و30 كليو متر من وسط العاصمة القاهرة.

أبو ريدة وأحمد وفضل يزورون ستاد القاهرة



زارت قيادات اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ومدير البطولة الكابتن محمد فضل والمنسق العام المهندس أحمد مجاهد استاد القاهرة الدولي واستاد الدفاع الجوي رفقة أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف). pic.twitter.com/wscQgTvvTG — اللجنة المنظمة لكأس أفريقيا 2019 (@Egypt2019) April 8, 2019

يعد استاد القاهرة من الملاعب الستة المستضيفة لفعاليات كأس أمم أفريقيا 2019، ومن المقرر أن يستضيف مباريات المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات مصر وأوغندا وزيمبابوي والكونغو.

وتنطلق البطولة خلال الفترة بين 21 يونيو/ حزيران و19 يوليو/تموز، على أن تكون مباراة الافتتاح بين منتخب مصر مستضيف البطولة ونظيره زيمبابوي.