6 ملاعب تستضيف أمم أفريقيا 2019... أحدهم صممه مهندس روسي وآخر يحيي ذكرى ملحمة عسكرية

ستة ملاعب حددتها مصر، لاستضافة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، في نسخة استثنائية تضم 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة العريقة.

وتنطلق البطولة خلال الفترة بين 21 يونيو/ حزيران و19 يوليو/تموز، على أن تكون مباراة الافتتاح بين منتخب مصر مستضيف البطولة ونظيره زيمبابوي.

ويعرض التقرير التالي، معلومات عن الملاعب الستة…

المواعيد الكاملة لكأس أمم أفريقيا 2019 🗓 pic.twitter.com/u3NirtXFHP — CAF — عربي (@caf_online_AR) April 12, 2019

استاد القاهرة

بسعة تفوق الـ74 ألف متفرج، يحتل استاد القاهرة الدولي، مكانة كبيرة بين أكبر ملاعب أفريقيا والشرق الأوسط.

تأسس الملعب عام 1958 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر تحت اسم "استاد ناصر"، وتم تجديده عام 2004 بإجمالي 150 مليون جنيه.

يعد "استاد القاهرة"، الملعب الرسمي لمنتخب مصر، وهو الأول من نوعه بمعايير أوليمبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

🌟 المباراة الافتتاحية

🇪🇬 مصر 🆚 زيمبابوي 🇿🇼

🗓️ 21 يونيو

🏟️ ستاد القاهرة #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/O1RYzLCayJ — CAF — عربي (@caf_online_AR) April 12, 2019

قام بتصميمه المعماري الألماني فيرنر مارش في حي مدينة نصر شمالي القاهرة، وهو المعماري ذاته الذي أسس الملعب الأولمبي في برلين.

يقع الاستاد على بعد 10 كيلو مترات من مطار القاهرة الدولي، و30 كليو متر من وسط العاصمة القاهرة.

يعد استاد القاهرة من الملاعب الستة المستضيفة لفعاليات كأس أمم أفريقيا 2019، ومن المقرر أن يستضيف مباريات المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات مصر وأوغندا وزيمبابوي والكونغو.

استاد الإسماعيلية

استاد الإسماعيلية، هو الملعب المخصص لمحافظة الإسماعيلية، ويستضيف مباريات النادي الإسماعيلي.

يتسع الملعب لنحو 18,525 متفرج ويقع الأستاد في وسط المدينة، وهو من أقدم الملاعب في التاريخ حيث أنشئ عام 1939.

🇨🇲 🇬🇭🇧🇯🇬🇼



هل تعلمون ما هو العامل المشترك بين منتخبات هذه المجموعة؟ 😅🤔 #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/PhIRfqxzyt — CAF — عربي (@caf_online_AR) April 12, 2019

استضاف الملعب مباريات كأس الأمم الأفريقية عام 2006، وكان أيضا من الملاعب التي استضافت مباريات كأس العالم للشباب 2009.

ويستضيف الملعب المجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تضم الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو.

استاد الأسكندرية

يقع الملعب في محافظة الاسكندرية الساحلية، وهو من أقدم الملاعب في مصر حيث أنشأ عام 1929، ويتسع لنحو 20 ألف متفرج.

يقع الاستاد في حي محرم بك وهو الملعب الرسمي لنادي الاتحاد السكندري والنادي الأوليمبي ونادي سموحة، وهو أول ملعب في الوطن العربي يتم تركيب أبراج انارة بداخله ليستضيف المباريات في الليل.

فور افتتاحه تم تسميته بملعب "فؤاد الأول"، وحضر الملك افتتاحه حيث أقيمت مباراة بين فريقي الاتحاد السكندري وفريق القاهرة وانتهت لمصلحة الاتحاد 2-0.

وعقب قيام ثوره يوليو/تموز 1952 تم تغيير اسم الملعب إلى ملعب البلدية، قبل أن يتحول إلى اسمه الحالي الإسكندرية.

أسند تصميم الملعب عند تأسيسيه إلى المهندس المعمارى الروسى نيكوسوف الذى قام بتصميم الملعب من وحى أقواس النصر اليونانية على النمط الرومانى القديم، ولكن بطريقة حديثة.

وراعى نيكوسوف أن يحتوى تصميم الملعب على أجزاء من أسوار الإسكندرية الإسلامية القديمة والتى كانت موجودة في نفس الموقع الذى بني عليه الملعب.

ويستضيف الملعب مباريات المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا 2019، والتي تضم منتخبات نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي.

استاد الجيش في السويس

قامت ببنائه القوات المسلحة المصرية، ويتسع الأستاد لنحو 45,000 متفرج.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــ هما من سيتأهلان من هذه المجموعة 🤔



أكمل العبارة السابقة ✍️#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/ablYL6XpZj — CAF — عربي (@caf_online_AR) April 12, 2019

تم بناء الملعب في عام 2009، ويستضيف مباريات المجموعة الخامسة في كأس أمم أفريقيا 2019، والتي تضم منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وأنجولا.

استاد السلام

ملعب الإنتاج الحربي أو ملعب السلام، يقع في العاصمة المصرية القاهرة، ويتسع لأكثر من 25.000 متفرج.

هو من ملعب حديث النشأة تم الأنتهاء من بنائه عام 2009 لاستضافة مبارايات المجموعة الثانية في كأس العالم للشباب 2009.

يتميز الملعب بوجود مهبط للطائرات لاستضافة كبار الزوار وقادة الدول، كما يحتوي على شاشة تليفزيونية بطول 32 متر وعرض 15 متر، وتعد الشاشة الأكبر في الشرق الأوسط.

ويمتاز الاستاد بوجود نظام تحكم ورقابة لحماية الفرق الرياضية والجمهور وضمان سلامتهم والمتمثل بوجود كاميرات تلفزيونية للمراقبة والتحكم الآلي في مداخل المبنى.

ويستضيف الملعب مباريات المجموعة الرابعة في كأس أمم أفريقيا 2019، والتي تضم منتخبات المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا ونامبيا.

استاد الدفاع الجوي

استاد 30، يحمل هذه التسمية تيمنا بعيد قوات الدفاع الجوي المصرية، وهو اليوم الذي سطر فيه رجال الدفاع الجوي المصري واحدة من أعرق المعارك العسكرية المصرية عام 1970، حين قاموا بإنشاء حائط صواريخ حمى السماء المصرية من هجمات سلاح الطيران الإسرائيلي المتكررة.

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رتّب هذه المجموعة بداية من المتصدر وحتى الأخير.. 📊#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/toaGeHRxJW — CAF — عربي (@caf_online_AR) April 12, 2019

يقع الملعب في القاهرة، ويتسع لنحو 30000 متفرج.

يستضيف الملعب مباريات المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تضم منتخبات الجزائر والسنغال وكينيا وتنزانيا.