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    حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية عند أهرامات الجيزة في العاصمة المصرية القاهرة، 12 نيسان/أبريل 2019

    اللجنة المنظمة: حالة واحدة فقط تجبرنا على إعادة النظر في أسعار تذاكر كأس الأمم الأفريقية

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    كأس الأمم الأفريقية 2019
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    قالت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية 2019، المقامة في مصر يونيو/حزيران المقبل، إن هناك حالة واحدة فقط، يمكن أن تجبر اللجنة على إعادة النظر في أسعار تذاكر مباريات البطولة الأفريقية.

    وأشار المنسق العام للبطولة، أحمد مجاهد، في تصريحاته لأحد القنوات التلفزيونية المصرية، إلى أن هذا يمكن أن يكون في حالة واحدة فقط، ألا وهي أن تؤثر أسعار تذاكر المباريات سلبا على الحضور الجماهيري.

    أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
    © REUTERS / Amr Dalsh
    اللجنة المنظمة تعلن أسعار تذاكر بطولة أمم أفريقيا 2019
    وقال المسؤول المصري: "أسعار تذاكر النسخة الجديدة من كأس الأمم الأفريقية من البطولة تعد أقل مما كانت عليه في نسخة عام 2006، التي أقيمت بمصر أيضا".

    وتابع، قائلا: "سعر التذاكر في نسخة 2006 أعلى من النسخة المقبلة إذا تم مقارنتهما بسعر صرف الدولار، ولكن في السابق لم تكن قوة مواقع التواصل الاجتماعي كوقتنا هذا".

    واستمر: "لدينا عشرات الآلاف من الطلبات لحجز تذاكر مباريات منتخب مصر، وإذا طبعنا مليون تذكرة سيتم بيعها، هناك ضغط كبير عليها بالفعل".

    وأوضح قائلا: "هناك تنسيق تم لتحديد سعر التذاكر، فمثلا رغم انخفاض سعر التذاكر في نسخة الغابون عام 2017 إلا أن المدرجات كانت خاوية في الكثير من المباريات".

    وأشار أحمد مجاهد إلى أن اتحاد الكرة يقوم حاليا بدراسة آلية لتخفيض سعر التذاكر الخاص بالطلبة وشباب الجامعات وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.

    وأردف: "حتى الآن ستكون عملية بيع التذاكر إلكترونية فقط ولا نية لفتح منافذ للبيع، وذلك حتى تكون ببيانات مكتملة وللحد من ظاهرة السوق السوداء".

    وكانت اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، يوم الاثنين، أسعار تذاكر بطولة أمم أفريقيا 2019، والتي من المقرر أن تقام في مصر من الفترة 21 يونيو / حزيران، إلى 19 يوليو/ تموز بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.

    ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري، أسعار التذاكر عبر تغريدة له بحاسبه بموقع "تويتر"، حيث حدد سعر تذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يتواجد فيها المنتخب المصري بـ 100 جنيه مصري، و300 جنيه مصري للدرجة الثانية و500 جنيه مصريا للدرجة الأولى.

    ويستطيع الجمهور بهذه التذكرة مشاهدة مباراتين في الملعب نفسه، فعلى سبيل المثال يمكن للمشاهد شراء تذكرة واحدة يحضر بها مباراتي المغرب وكوت ديفوار، وجنوب أفريقيا وناميبيا يوم 28 يونيو / حزيران في استاد السلام.

    أما فيما يخص أسعار تذاكر مباريات مصر فحددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.

    ونسقت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 ملف أسعار التذاكر مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تمهيدا لطرحها للجماهير.

    وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن الأسعار المطروحة جاءت بعد دراسة وافية لجميع الجوانب، إذ تهدف إلى جذب عدد كبير من الحضور للقاءات المنتخبات الأفريقية المختلفة، بخلاف مباريات المنتخب المصري.

    وتنظم مصر البطولة خلال الفترة من 21 يونيو/ حزيران، إلى 19 يوليو/ تموز المقبلين.

    ويشارك في تلك البطولة 10 أبطال سابقين للأمم الأفريقية، وهم: مصر (7 ألقاب)، والكاميرون (5 ألقاب)، وغانا (4 ألقاب)، ونيجيريا (3 ألقاب)، وكوت ديفوار (لقبين)، والكونغو الديمقراطية (لقب)، وتونس (لقب)، والجزائر (لقب)، والمغرب (لقب)، وجنوب أفريقيا (لقب).

    ويقضي نظام البطولة في نسختها الجديدة، التي تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني (دور الـ16)، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.

     

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