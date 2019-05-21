مفاجآت في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس الأمم

ومن المقرر أن يتم استبعاد لاعبين، لتصل القائمة إلى 23 لاعبا، يواجهون تنزانيا وغينيا وديا يومي 13 و16 يونيو/حزيران المقبلين، قبل خوض نهائيات البطولة القارية.

وشهدت القائمة عودة عبد الله السعيد لصفوف المنتخب، بجانب وليد سليمان وأحمد علي هداف الدوري المصري.

ويستعد الفراعنة لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو/تموز من العام الجاري.

اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري pic.twitter.com/KwLwIYWDoO — EFA.eg (@EFA) May 21, 2019

وجاءت القائمة كالتالي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي (بيراميدز) — محمد الشناوي (الأهلي) — محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك) — محمد أبو جبل (سموحة).

الدفاع: أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) — أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) — عمر جابر (بيراميدز) — علي غزال (فيرينسي البرتغالي) — أيمن أشرف (الأهلي) — محمود حمدي "الونش" (الزمالك) — باهر المحمدي (الإسماعيلي) — أحمد أيمن منصور (بيراميدز) — محمود علاء (الزمالك) — أحمد أبو الفتوح (سموحة).

الوسط: وليد سليمان (الأهلي) — عبد الله السعيد (بيراميدز) — محمد النني (أرسنال الإنجليزي) — طارق حامد (الزمالك) — محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي) — عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) — نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز).

الهجوم: أحمد علي كامل (المقاولون العرب) — محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) — مروان محسن (الأهلي) — أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني).