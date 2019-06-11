إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس الأمم... استبعاد لاعبين

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري القائمة النهائية المشاركة في كأس أمم أفريقيا، والتي تضم 23 لاعبا.

واستبعد الجهاز الفني ثنائي نادي سموحة محمد أبو جبل في حراسة المرمى وأحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر.

ومن المقرر أن يستهل منتخب مصر مشواره في مباراة الافتتاح بمواجهة زيمبابوي يوم الجمعة 21 يونيو/حزيران الجاري.

وأوقعت القرعة الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب منتخبات زيمبابوي والكونغو وأوغندا.

وجاءت القائمة كالتالي