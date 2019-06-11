إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس الأمم... استبعاد لاعبين

واستبعد الجهاز الفني ثنائي نادي سموحة محمد أبو جبل في حراسة المرمى وأحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر.
ومن المقرر أن يستهل منتخب مصر مشواره في مباراة الافتتاح بمواجهة زيمبابوي يوم الجمعة 21 يونيو/حزيران الجاري.
وأوقعت القرعة الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب منتخبات زيمبابوي والكونغو وأوغندا.
وجاءت القائمة كالتالي
القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019 🇪🇬🏆#مصر_٢٠١٩ #Egypt2019 pic.twitter.com/U3mhjPDp58— EFA.eg (@EFA) June 11, 2019
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)