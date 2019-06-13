منتخب مصر يقيم احتفالية لمحمد صلاح والمحمدي (صور)

شارك نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، يوم أمس الأربعاء 12 يونيو/حزيران، بأول مران له مع منتخب بلاده استعدادا لكأس الأمم الأفريقية 2019.

انضم صلاح إلى معسكر منتخب بلاده، ظهر يوم أمس، بعد حصوله على فترة راحة من الموسم الطويل الذي خاضه برفقة فريقه ليفربول الإنجليزي.

وبعد انتهاء الحصة التدريبية المسائية، أقام المنتخب احتفالية خاصة لكل من صلاح بمناسبة فوزه برفقة فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا ولرفيقه أحمد المحمدي لصعوده برفقة فريقه أستون فيلا إلى دوري البريميرليغ.

صور من احتفال منتخب مصر بتتويج محمد صلاح بدورى ابطال اوروبا وصعود احمد المحمدي الى الدورى الانجليزى pic.twitter.com/1sv8aGuCN2 — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) ١٢ يونيو ٢٠١٩

ويخوض المنتخب المصري، اليوم الخميس 13 يونيو/حزيران، مباراة ودية أمام تنزانيا استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية، بحسب ما نقل موقع "غول".

منتخب مصر يحتفل بالنجم محمد صلاح بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا 🙏🏆 pic.twitter.com/Tl4avxXmd3 — رياضة.كوم (@ReyadaCom) ١٢ يونيو ٢٠١٩

ويخوض المنتخب المصري مبارياته في البطولة الأفريقية ضمن المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات زيمبابوي، الكونغو وأوغندا.