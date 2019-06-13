تقارير تونسية تكشف السبب الحقيقي وراء استبعاد معلول من قائمة المنتخب المشارك بأمم أفريقيا

شكل قرار المدرب الفرنسي آلان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، باستبعاد علي معلول من قائمة المنتخب المشارك في بطولة أمم أفريقيا، مفاجأة كبيرة أثارت الكثير من التساؤلات.

أعلن جريس القائمة النهائية لـ"نسور قرطاج" والتي ستشارك ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة في مصر، وتضم القائمة 23 لاعبا تم فيها ضم فرجاني ساسي مكان زميله علي معلول.

وبحسب صحيفة "صباح نيوز" التونسية، فإن استبعاد معلول كان لأسباب انضباطية وليس لأسباب فنية.

حيث لم يكن لاعب نادي الأهلي المصري سعيدا بالجلوس على مقاعد الاحتياط في المباراة الودية أمام كرواتيا، كما لم يقم بمصافحة زملائه، الأمر الذي لم يقبله المدرب الفرنسي الذي قرر استبعاده من تشكيلة المنتخب.

يذكر بأن المنتخب التونسي سيخوض مبارياته في دوري المجموعات ضمن المجموعة الخامسة والتي تضمن منتخبات كل من مالي، موريتانيا وأنغولا.

هذا وتحتضن مصر بطولة الأمم الأفريقية في الفترة الممتدة من 21 يونيو/حزيران ولغاية 19 يوليو/تموز، في نسخة استثنائية تضم 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة العريقة.