السيسي يفاجئ لاعبي المنتخب المصري قبل أيام من أمم أفريقيا

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الرئيس التقى بأعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم، التي ستستضيفها مصر انطلاقا من يونيو/ حزيران الحالي، وذلك حسب بوابة "الأهرام" المصرية.

وأعرب السيسي، خلال اللقاء، عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة، مؤكدا ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، ومطالبا جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.

كما شدد الرئيس المصري على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيميًا وجماهيريا.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن اللاعبين، توجهوا، خلال اللقاء، بالشكر والتقدير للرئيس لحرصه على زيارة المنتخب قبل خوض فعاليات بطولة الأمم الإفريقية، معاهدين الرئيس على بذل أقصى جهد لإدخال الفرحة في قلوب ملايين المصريين.

وأكد السفير بسام راضي، أن "الرئيس قام كذلك بجولة تفقدية للمنشآت والتجهيزات بإستاد الدفاع الجوي للوقوف على الترتيبات النهائية لأعمال رفع الكفاءة التي جرى تنفيذها بالإستاد لاستضافة عدد من مباريات كأس الأمم، حيث أعرب عن تطلعه لأن تكون البطولة دفعة إيجابية للرياضة المصرية ككل، وكرة القدم بشكلٍ خاص، بفضل ما تم تطويره من بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى.