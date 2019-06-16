مطرب مصري "مفاجأة" يحيي افتتاح كأس الأمم الأفريقية

أكد محمد فضل مدير بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، أن أغنية حفل الافتتاح الذي يقام يوم الجمعة المقبل ستكون بثلاثة لغات، هي العربية، الإنجليزية والفرنسية.

وقال فضل في تصريحات إذاعية: "أغنية الافتتاح ستؤدى عن طريق ثلاثة مطربين، منهم مطربة نيجيرية وأخرى سنغالية معروفين للجماهير".

وأضاف "الجزء العربي في الأغنية سيتمثل في مطرب مصري سيكون مفاجأة".

5⃣ أيام تفصلنا عن انطلاق كأس الأمم الإفريقية…🥳🏆



مستعدون؟ 🤔#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/ayQkViEq5F — CAF — عربي (@caf_online_AR) June 16, 2019

يذكر أن افتتاح البطولة سيقام يوم الجمعة القادم في استاد القاهرة، على أن يعقبه المباراة الأولى التي تجمع مصر مع زيمبابوي.