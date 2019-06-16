مطرب مصري "مفاجأة" يحيي افتتاح كأس الأمم الأفريقية

وقال فضل في تصريحات إذاعية: "أغنية الافتتاح ستؤدى عن طريق ثلاثة مطربين، منهم مطربة نيجيرية وأخرى سنغالية معروفين للجماهير".
طريق الوصول إلى البطولة كان به بعض اللحظات المميزة في المجموعة الأولى التي يتواجد بها..— CAF — عربي (@caf_online_AR) June 16, 2019
🇪🇬@Pharaohs
🇨🇩@fecofa_kinshasa
🇺🇬@UgandaCranes
🇿🇼@online_zifa
لنستمتع سويًا ببعض منها! 🤩📹#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/iEJTqdGXJ8
وأضاف "الجزء العربي في الأغنية سيتمثل في مطرب مصري سيكون مفاجأة".
5⃣ أيام تفصلنا عن انطلاق كأس الأمم الإفريقية…🥳🏆— CAF — عربي (@caf_online_AR) June 16, 2019
مستعدون؟ 🤔#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/ayQkViEq5F
يذكر أن افتتاح البطولة سيقام يوم الجمعة القادم في استاد القاهرة، على أن يعقبه المباراة الأولى التي تجمع مصر مع زيمبابوي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)