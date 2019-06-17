"الوطنية للإعلام" توضح مصير قناة "تايم سبورت" بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية

حددت الهيئة الوطنية للإعلام المصرية، أمس الأحد، مصير قناة "تايم سبورت"، بعد انتهاء بث بطولة كأس الأمم الأفريقية.

قال رئيس الهيئة، حسين زين، إنه تم إنشاء وتقوية الشبكة الأرضية للبث التلفزيوني بتكلفة بلغت 300 مليون جنيه، حتى تتاح مشاهدة بطولة كأس الأمم الأفريقية على الترددات الأرضية، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وتابع: "ليس من المنطقي أن يتم إنفاق نحو 300 مليون جنيه لمشاهدة بطولة واحدة، ثم يتم إغلاق القناة، فالقناة تضم مجموعة من أفضل المحللين والمعلقين والمعدين، وستستمر في البث، وسيتم شراء حقوق عرض مباريات وبطولات عالمية وبثها من خلالها".

وعن كيفية استقبال "تايم سبورت" أرضيا، لمشاهدة البطولة، أوضح زين أنه تم توفير الجهاز الهوائي في الأسواق، سواء الداخلي أو الخارجي، وتحديد احتياج المشاهد لأي منهما يعتمد على الاقتراب والابتعاد من مراكز الإرسال.

وواصل: "فالمسافات القريبة من مركز الإرسال تحتاج إلى إريال داخلي، أما الأماكن البعيدة عن مراكز الإرسال أو التي تتواجد وسط عقارات عالية فتحتاج إلى إريال خارجي، أما أجهزة التلفزيون القديمة، فتستقبل التردد من خلال "ريسيفر خاص"، تعاقدت الشركة الموزعة بالفعل على استيراده من الاتحاد الأوروبي، ويصل الأسواق خلال ساعات".

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية الـ 32 خلال الفترة ما بين 21 يونيو/ حزيران حتى 19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخها.

وسيقام افتتاح البطولة يوم الجمعة المقبل في ملعب القاهرة بمواجهة مصر أمام زيمبابوي.