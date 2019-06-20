تسجيل
13:07 20 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    إله الموتى عند المصريين القدماء أنوبيس

    بعدما أثار جدلا كبيرا... سر ظهور إله الموت "أنوبيس" في ستاد القاهرة

    © AP Photo / BEN CURTIS
    كأس الأمم الأفريقية 2019
    انسخ الرابط
    0 0 0

    انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمجسم إله الموتى عند المصريين القدماء "أنوبيس" في استاد القاهرة.

    وتسبب انتشار تلك الصورة في جدل بين رواد السوشيال ميديا، اعتقادا منهم أنه إله الموتى في الحضارة المصرية القديمة.

    ونقل موقع "مصراوي" عن متخصصة في علم الآثار، قولها إن هذ الاعتقاد غير صحيح، "وأن الإله أنوبيس كان إله الموتى، لكن خلال عصر الدولة القديمة فقط".

    وأضافت إن "ذلك تغيّر في عهد الدولة الوسطى، وأوزوريس أخد مكانه كإله الموتى في هذا الوقت، وأصبح الإله أنوبيس وقتها إله التحنيط".

    وأوضحت أنه "عند دخول اليونانيين مصر أعجبهم شكل الإله أنوبيس لأنه كان شابًا وصغيرًا، وعمل تعاونًا بينه وبين إله ريمس إله الرياضيين لديهم، ووارد إنه يكون دا السبب في اختياره لأن شكله رياضي".

    وقالت: "إن الهوية الخاصة بالآلهة ليست ثابتة طيلة الوقت، بل متغيرة"، معبرة عن رأيها في شكل المجسم بأنه "كان من الممكن أن يظهر بشكل أفضل من ذلك، لكن الأمر لا يستحق الضجة المُثارة حوله على مواقع التواصل".

    ولفتت "لازم نقبل التفاصيل الخاصة بالحضارة المصرية بصدر واسع وبأفكار مختلفة، حتى الفنانين اليوم يعملوا الآلهة بأشكال مختلفة".

    وفي الوقت الذي رفض فيه عدد من المتابعين ظهور الإله في ستاد القاهرة، عبر آخرين عن تقبلهم للفكرة وتأيدهم لها.

    وقال أحد الحسابات على "فيسبوك": "أنا شايف اختيار الإله أنوبيس كرمز لافتتاح اختيار موفق جدا".

    وتابع: "المعروف عند قدماء المصريين أن الحياة الأخرى ومقابرهم هي قدس الأقداس ليهم واللي هي خط أحمر وعلشان كده شيدوا أعظم أعمالهم على المقابر وبنوا الأهرامات اللي اصبحت عجيبه من عجائب الدنيا السبع كمقابر ليهم.. الرمزية هنا في اختيار إله رمز حماية المقابر وقدس الاقداس والمسؤول عن الحساب والعقاب والعدل في حياه ما بعد البعث في الرساله أن الدولة المصرية عندها اللي قدر يحميها وقت انهيارها في 2011 وقدر يحافظ عليها وكان مسؤول عن حماية البعث بتاعها من جديد ومش بس كده لا هو بيحاسب ويعاقب بالميزان بتاعه ومحدش هيهرب من الحساب".

    على جانب آخر قال الدكتور محمد شيحة، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، "إن الإله أنوبيس، هو إله التحنيط عند قدماء المصريين، وفقا لـ"مصراوي".

    وتابع: "أنوبيس" ليس إله الموت والتحنيط فقط، كما يعتقد البعض ولكنه أيضا إله فتح الطرق، ومن هنا فإن اختياره اختيار جيد وليس به ما يستدعي كل هذه الضجة".

    انظر أيضا:

    فرديناند يصف رونالدو بأنه "إله كرة القدم"
    من بينها إله الخمر... اكتشاف أثري جديد في مصر يعود للعصر الروماني
    "إله البحر" يندم على تورطه مع الروس
    روسيا تنعش "إله الحرب"
    الكلمات الدلالية:
    أمم أفريقيا 2019, أخبار, كأس الأمم الأفريقية, كأس الأمم الإفريقية, القاهرة, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة بعنوان في عمق قلب موردور من قبل المصور الأسترالي أندريو كامبيل، ضمن القائمة القصيرة في مسابقة التصوير الفلكي الفوتوغرافي للعام 2019
    أفضل أعمال مسابقة التصوير الفلكي لعام 2019
    رئيس الوزراء الإيطالي: العقوبات ضد روسيا يجب ألا تكون غاية في حد ذاتها
    العقوبات ضد روسيا... غاية أم وسيلة
    الأرقام القياسية لجسر القرم
    الأرقام القياسية لجسر القرم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك