رئيس الـ"كاف": الطريق كان مليئا بالصعوبات لتنظيم هذه البطولة

عقد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مؤتمرا صحفيا باستاد القاهرة، اليوم الخميس، مؤكدا خلاله أن حلمه تحقق بتنظيم بطولة مكونة من 24 منتخبا.

وقال أحمد أحمد خلال المؤتمر الصحفي: "سنفتتح البطولة غدا بفضل رئيس منظمة الدول الأفريقية حيث شاهدنا كثيرا من أجل تحقيق هذا الحلم".

وأضاف أحمد، لقد اتخذنا كافة التدابير حتى تخرج البطولة بالشكل المطلوب ومواجهة التحديات بتغيير نظام البطولة.

وأكد أحمد أحمد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التزم بإقامة بطولة أمم أفريقيا في مصر خلال 5 أشهر على وجه منقطع النظير.

وأردف، اليوم حققنا المطلوب وأعتقد أننا نجحنا في تحقيق مبتغاها عبر الجهد الكبير الذي بذلته من أجل تنظيم البطولة.

وأوضح أحمد أحمد أن هناك إدانات وعقوبات قضائية ضد عيسى حياتو ومن الصعب دعوته لحضور البطولة.

وتقام منافسات البطولة التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو / تموز، بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات وجاءت مصر على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.

وتلعب النهائيات بين 24 فريقا هم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.