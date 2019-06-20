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23:51 20 يونيو/ حزيران 2019
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    منتخب الكاميرون

    بعد أزمة زيمبابوي... الكاميرون ثاني منتخب يهدد أمم أفريقيا

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    كأس الأمم الأفريقية 2019
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    أجل المنتخب الكاميروني سفره إلى مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقررة خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

    وكان مقررا أن تغادر بعثة الكاميرون بلادها الساعة 6:45 مساء اليوم الخميس، ولكن تأجل السفر.

    وذكر موقع "أورانج فوتبول" الناطق باللغة الفرنسية، أنه لا أحد يعلن متى ستغادر بعثة المنتخب.

    قوات الأمن المصري
    © AP Photo / Amr Nabil
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    ويحمل المنتخب الكاميروني لقب كأس الأمم بعد التتويج بلقب النسخة السابقة في الجابون 2017، على حساب مصر في المباراة النهائية بعد الفوز بهدفين لهدف، لتتويج بالنجمة الخامسة وتقلص الفارق مع مصر في صدارة المنتخبات المتوجة باللقب القاري بـ7 ألقاب.

    ووفقا للموقع، طالب اللاعبين بمستحقاتهم والتي تبلغ 40 مليون فرنك إفريقي، لمسؤولي الرياضة في الكاميرون.

    وهدد اللاعبون بعدم السفر لخوض مباريات البطولة، إلا قبل الحصول على مستحقاتهم.

    وأشار الموقع، إلى أن الاستعدادات قبل أمم أفريقيا، كانت هادئة، بعدما تلقى اللاعبون وعودا عديدة بتلقي أقساط المستحقات المعلقة منذ فترة، رغم حدوث بعض التوترات إلا أنه تم احتوائها سريعا.

    ويطالب اللاعبون حاملي لقب أمم أفريقيا، بنحو 500 ألف يورو مستحقات متأخرة، ورفضوا السفر إلى مصر.

    ستاد القاهرة الدولي
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    لاعبو زيمبابوي يتمردون ويهددون افتتاح أمم أفريقيا
    ورفض إريك ماكسيم تشوبو-موتيغ، قائد الكاميرون أن يغادروا فندق "مونت فيبي" في العاصمة ياوندي.

    وقال الموقع إن النجم الكاميروني المعتزل، صامويل إيتو، الموجود حاليا في مصر، ربما يلعب دور الوسيط ما بين اتحاد الكرة واللاعبين، خاصة وأن علاقات طيبة تجمعه بمعظم لاعبي أسود الكاميرون.

    وذكر مصدر بالاتحاد الكاميروني للموقع، أن اللاعبين يطالبون بضعف المبالغ المستحقة لهم، حيث لم يحصلوا على مستحقات تبلغ 20 مليون فرنك إفريقي فقط.

    وأدانت وزارة الرياضة في الكاميرون موقف اللاعبين، حيث أكدت أنها قامت بسداد كافة مستحقات اللاعبين والتي تبلغ 20 مليون دولار.

    ومن المفترض أن يصل رجال كلارنس سيدورف، مدرب الكاميرون الحالي، مساء السبت، الذي سيكون آخر موعد لوصول منتخب الكاميرون ومشاركته في البطولة، قبل 72 ساعة من موعد أول مباراة يخوضها الأسود، وإلا سيكون قد انتهك قواعد الكاف، ويطبق عليه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عقوبات قد تكون صارمة.

    وكان لاعبو المنتخب الزيمبابوي رفضوا خوض المران الأخير اليوم الخميس، لخوض مباراة الجمعة أمام مصر بافتتاحية كأس الأمم، بسبب مستحقاتهم المتأخرة.

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    أخبار الرياضة, منتخب الكاميرون, كرة قدم, أمم أفريقيا 2019, الكاميرون
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