الفحوص الطبية تكشف إصابة مدافع منتخب مصر بكسر في الأنف (بالفيديو)

أثبتت الأشعة التي أجريت، صباح اليوم، السبت، على أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني المصري إصابته بكسر في الأنف.

وجاءت إصابة حجازي خلال مباراة الفريق المصري أمس التي فاز بها على زيمبابوي 1-0 ، في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري، أن إصابة مدافع الفريق، أحمد حجازي، لن تعوقه عن استكمال المعسكر الحالي والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي، بعد اتخاذ التدابير الطبية الواجبة في مثل هذه الحالة.

وفي السياق نفسه، صرح المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم خافيير أجيري عقب مباراة فريقه ضد زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2019، مساء أمس الجمعة، بأن "المستوى في المباراة كان مُرضيا، ولكن وجدت العديد من المساحات في منتصف الملعب، وهذا العيب الوحيد الذي رأيته".

وأضاف أجيري، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أن "تحركات لاعبي زيمبابوي كانت سريعة وسببت لنا تهديدا في العديد من الهجمات"، مشيرًا إلى أن "أداء زيمبابوي تحسّن في الشوط الثاني، وقد واجهنا فريقا منظما أرهقنا"، وتحسّر أجيري على الفرص الضائعة: "أهدرنا عدة فرص محققة، منها انفراد محمد صلاح".