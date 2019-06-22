بالفيديو... أهداف مباراة أوغندا والكونغو (2-0) في أمم أفريقيا

اقتنص منتخب أوغندا 3 نقاط بعد تغلبه علي نظيره الكونغولي بهدفين نظيفين، في بداية مشوار المنتخبين بالمجموعة الأولي من بطولة أمم أفريقيا، والتي تضم مصر وزيمبابوي.

ونجح المنتخب الأوغندي في خطف الهدف الأول عبر اللاعب باتريك كادو في الدقيقة 14، عن طريق ضربة ركنية، ارتقى كادو، وحولها برأسه لتسكن شباك حارس مرمى الكونغو.

وأحرز إيمانويل أوكوي الهدف الثاني في الدقيقة 49 من ضربة رأس رائعة.

وبتلك النتيجة يتصدر المنتخب الأوغندي مجموعة مصر بفارق الأهداف بعد تساوي الفريقين برصيد 3 نقاط.