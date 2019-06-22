بالفيديو... أهداف مباراة أوغندا والكونغو (2-0) في أمم أفريقيا

#UgandaCranes kicked off their #TotalAFCON2019 campaign with a two-nil win over #LesLeopards— CAF (@CAF_Online) June 22, 2019
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ونجح المنتخب الأوغندي في خطف الهدف الأول عبر اللاعب باتريك كادو في الدقيقة 14، عن طريق ضربة ركنية، ارتقى كادو، وحولها برأسه لتسكن شباك حارس مرمى الكونغو.
وأحرز إيمانويل أوكوي الهدف الثاني في الدقيقة 49 من ضربة رأس رائعة.
وبتلك النتيجة يتصدر المنتخب الأوغندي مجموعة مصر بفارق الأهداف بعد تساوي الفريقين برصيد 3 نقاط.
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