نجم منتخب تونس وجدي كشريدة يكشف عن آخر طلب من شقيقه الراحل قبل وفاته

كشف لاعب منتخب تونس لكرة القدم، وجدي كشريدة، عن آخر طلب من شقيقه المتوفى.

وقال "كشريدة" في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن مدرب المنتخب آلان جيراس، كان سمح له بصفة استثنائية زيارة شقيقه والتحدث إليه قبل مباراة البورندي الودية يوم الاثنين الماضي.

وأضاف أن آخر ما طلبه منه هو أن يبذل قصادرى جهده خلال كأس الأمم الأفريقية، المقامة في مصر حاليا.

وفاز منتخب تونس على نظيره بوروندي، بثنائية مقابل هدف، الاثنين الماضي، ضمن الإطار الودي استعدادا لبطولة أمم أفريقيا مصر 2019.

وواجه منتخب تونس، بوروندي، على الملعب الأولمبي برادس، بقيادة تحكيمية للمصري الدولي أحمد الغندور.

وأحرز طه ياسين الخنيسي هدف تونس الأول في الدقيقة 66، ثم تعادل سيدريك أميسي لبوروندي عند الدقيقة 76.

ونجح نعيم السليتي في إحراز هدف الفوز لتونس في الدقيقة 3+90، ليخرج نسور قرطاج منتصرين باللقاء.

وتستضيف محافظة السويس المصرية المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وأنغولا، على ملعب استاد السويس الرياضى.