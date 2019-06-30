منتخب مصر يكشف طبيعة إصابة لاعبه كوكا

أكد مسئولو منتخب مصر أن سبب تغيير أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر أمام أوغندا هو معاناته من كدمة فى وتر أكيليس، كاشفين أن الأشعة ستحدد مدة غيابه وإمكانية لحاقة بالمباريات المقبلة.

في سياق آخر، خضع محمد صلاح واحمد علي لاعبا منتخب مصر لتحليل المنشطات عقب انتهاء مباراة مصر وأوغندا في الجولة الثالثة بالدور الاول لبطولة أمم أفريقيا.

يذكر أن منتخب مصر حقق، مساء اليوم الجمعة، العلامة الكاملة في دور المجموعات، بفوزه على منتخب أوغندا بهدفين دون رد، ضمن مباريات دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر حتى 19 يوليو / تموز.

وافتتح التسجيل للفراعنة، الدولي المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، من ركلة حرة سددها ببراعة في الدقيقة 36 من زمن المباراة، وأضاف قائد منتخب مصر، أحمد المحمدي، في الدقيقة 45 من زمن المباراة من تسديدة قوية سكنت في شباك أوغندا.

وبذلك الفوز ضمن منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث انتصارات متتالية، فيما احتل أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد فوز الكونغو الديمقراطية المفاجئ على زيمبابوي برباعية نظيفة.