كابتن منتخب مصر بأمم أفريقيا 2019: جاهزون للبطولة وتعاهدنا على تحقيق اللقب

قال أحمد المحمدي، قائد منتخب مصر، إن المدرب خافيير أجيري، تعرف على قدرات لاعبي الفراعنة من خلال وديتين قويتين.

وأضاف المحمدي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص مباراة زيمبابوي، الذي يعقد اليوم الأربعاء 19 يونيو / حزيران: "جميع اللاعبين يمتلكون معنويات في السماء وتعاهدنا على تحقيق اللقب".

وتابع: "البطولة موجودة على أرض مصر، وهذا عامل مساعد لأننا نلعب على أفضل ملعب في مصر".

وأضاف: "نحن نلعب بطولة على أرض مصر ولدينا حافز قوي، وهو الفوز بثلاثة نسخ سابقة".

وأشار المحمدي إلى أن مجموعة منتخب مصر متوازنة جدا وأن مباراة الفراعنة أمام زيمبابوي ستكون صعبة، لأنها افتتاحية، وهذا يشكل عامل ضغط على منتخب مصر.

وشدد المحمدي، على أن محمد صلاح أحد أفضل لاعبي العالم وأن جميع المنتخبات تحسب حسابا له، مضيفا: "محمد صلاح داعم قوي لنا، لكنه يعمل ضمن ٢٣ لاعبا في قائمة الفراعنة".

وقال المحمدي: "البطولتين الأخيرتين كانتا خارج مصر وحصلنا عليهما بصعوبة جدا، لكننا نمتلك الآن جيل رائع لديه خبرات أوروبية كبيرة وسندخل السعادة على الجماهير بحصد اللقب مثلما حدث في عام ٢٠٠٦".

وتابع: "المكسب في الوديات معنوي وينعكس بالإيجاب على المعسكر واللاعبين، وقبل 48 ساعة أؤكد أننا جاهزون لبدء البطولة، وفي انتظار الجمهور يوم الجمعة المقبل".

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تنطلق الجمعة المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة، على أن تكون مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة.

ويشارك في تلك البطولة 10 أبطال سابقين للأمم الأفريقية، وهم: مصر (7 ألقاب)، والكاميرون (5 ألقاب)، وغانا (4 ألقاب)، ونيجيريا (3 ألقاب)، وكوت ديفوار (لقبين)، والكونغو الديمقراطية (لقب)، وتونس (لقب)، والجزائر (لقب)، والمغرب (لقب)، وجنوب أفريقيا (لقب).

ويقضي نظام البطولة في نسختها الجديدة، التي تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني (دور الـ16)، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.