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05:21 02 يوليو/ تموز 2019
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    جماهير منتخب مصر

    حارس المنتخب المصري يتحدث عن إصابته وأزمات فريقه

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    كأس الأمم الأفريقية 2019
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    أدلى حارس المنتخب المصري المصاب محمود جنش بتصريحات حول إصابته الأخيرة أثناء مرانه مع المنتخب وبعض القضايا التي أثارت الجدل مؤخرا.

    وقال جنش لقناة أون سبورت "الحمد لله على كل شيء، الأزمة عرفتني حب الناس وجماهير الزمالك وشعرت أن لي ظهير قوي، إنها نعمة من الله، كله خير، سوف أسافر صباح يوم الثلاثاء إلى ألمانيا والعملية يوم الأربعاء أو الخميس، سأبقى هناك أسبوع أو 10 أيام أعود بعدها إلى مصر ثم أسافر إلى ألمانيا مجددا".

    منتخب مصر
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    وبسؤاله عن تسبب أحمد ناجي مدرب الحراس في إصابته، رد حارس مرمى الزمالك "لا. الإصابة قضاء وقدر والحمد لله على كل شيء هذا فضل من الله، كل ما يحدث خير من الله، وأتمنى مساندة الجميع للمنتخب فهو يحتاج التفاف الناس حوله في الفترة القادمة".

    واستطرد "نتعامل في المنتخب أننا عائلة واحدة، ولكن هناك أمور تضايقنا خاصة النقد الشديد الذي يتجاوز الاحترام في بعض الأحيان، فالبطولة على أرضنا ويجب على الجميع أن يتكاتف حول المنتخب حتى إذا لم يعجبهم الأداء لأن الفترة القادمة مهمة جدا".

    واستطرد "محمد وأحمد الشناوي بمثابة أشقائي وهناك منافسة قوية بيننا ومستويات متقاربة، فالإعلامي ممكن يكتب شيئا ما بداعي أنه يحبني ولكن لا يتصور أن كلامه من الممكن أن يضرني. محمد الشناوي يؤدي بشكل جيد وإذا لعب أحمد الشناوي سيؤدي أيضا بشكل مميز، وأشكر محمد أبو جبل فهو حارس مميز لا يقل عننا ولم يتأخر عن المنتخب بعد إصابتي، مما يؤكد أن كلنا واحد".

    وأردف "التوفيق يحالفنا تقديرا للمجهود المبذول، كلنا واحد بصرف النظر عمن يلعب، أشكر اتحاد الكرة والجهاز الفني واللاعبين على دعمهم لي وأتمنى أن نتوج بالبطولة".

    وقال جنش "النتائج الجيدة نبني عليها ويجب مساندة المنتخب مهما كان مستوى الأداء، فالنقد يجب أن يكون إيجابيا، نحتاج مساندة الجميع لأن البطولة على أرضنا فمن غير المقبول أن تخرج من مصر".

    وانتقل حارس الزمالك للدفاع عن زميله في المنتخب محمد صلاح، قائلا "عندما تقترب من صلاح تشعر أنه (ابن بلد) لا يبخل على نفسه في التدريب، وما يتردد عن اختلاف مستواه مع المنتخب عن أدائه بليفربول كلام غير مقبول أن يقال، فأي لاعب مهما كانت مكانته يتشرف بتواجده في منتخب مصر".

    وأضاف "صلاح والنني ووليد سليمان وحجازي والمحمدي يتمنون أن يحققوا إنجازا للبلد ولاعبي الأندية المحلية تناسوا الانتماءات من أجل المنتخب، الفريق يعاني من ضغوط اللعب وسط جماهيرنا وتحمل همومهم والتفكير في ضرورة إسعادهم، فهم دافع لنا ومع مرور المباريات سيتحسن الأداء".

    وتابع "أجيري يتعامل معنا بنظام العائلة وأشكره جدا وساندني بقوة بعد الإصابة ويجلس معي باستمرار، أشكر جماهير الزمالك وأمير مرتضى المشرف العام الذي أرسل لي رسالة بينما لم يتحدث معي أعضاء مجلس الإدارة".

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    الكلمات الدلالية:
    جنش, مصر
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