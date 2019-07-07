بالفيديو... أهداف وركلات ترجيح مباراة مدغشقر والكونغو في أمم أفريقيا

واصل منتخب مدغشقر كتابة التاريخ وفاز على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا على استاد الإسكندرية.

إبراهيم أمادا، وفانيفا إيما أندرياتسيما سجلا هدفي مدغشقر، فيما سجّل سيدريك باكامبو وشانسيل مبيمبا هدفي الكونغو الديمقراطية.

لتتأهل مدغشقر إلى ربع النهائي وتلاقي الفائز من تونس وغانا يوم الخميس 11 يوليو الجاري على استاد السلام في القاهرة.

منتخب #مدغشقر يكتب التاريخ بأقدام لاعبيه ويتأهل إلى الدور ربع النهائي في أولى مشاركته في كأس الأمم الإفريقية! 🥳🙌#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/5ymW3BnRMN — CAF — عربي (@caf_online_AR) July 7, 2019

جدير بالذكر أن مدغشقر في 4 مباريات لم تتعرض لأي هزيمة، لتواصل رقمها الذي تتفرد به، إذ تعد المنتخب الوحيد الذي لم يلق أي هزيمة في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الأفريقية.