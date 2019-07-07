بالفيديو... أهداف وركلات ترجيح مباراة مدغشقر والكونغو في أمم أفريقيا

إبراهيم أمادا، وفانيفا إيما أندرياتسيما سجلا هدفي مدغشقر، فيما سجّل سيدريك باكامبو وشانسيل مبيمبا هدفي الكونغو الديمقراطية.
لقطات من تأهل تاريخي لمنتخب مدغشقر بعد الفوز بركلات الترجيح…— CAF — عربي (@caf_online_AR) July 7, 2019
للمزيد من الصور: https://t.co/sviZY7VJNH#مدغشقر_الكونغو #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/nCEZNZAIIr
لتتأهل مدغشقر إلى ربع النهائي وتلاقي الفائز من تونس وغانا يوم الخميس 11 يوليو الجاري على استاد السلام في القاهرة.
منتخب #مدغشقر يكتب التاريخ بأقدام لاعبيه ويتأهل إلى الدور ربع النهائي في أولى مشاركته في كأس الأمم الإفريقية! 🥳🙌#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/5ymW3BnRMN— CAF — عربي (@caf_online_AR) July 7, 2019
جدير بالذكر أن مدغشقر في 4 مباريات لم تتعرض لأي هزيمة، لتواصل رقمها الذي تتفرد به، إذ تعد المنتخب الوحيد الذي لم يلق أي هزيمة في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الأفريقية.
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