بالفيديو... أهداف مباراة الجزائر وغينيا (3-0) في أمم أفريقيا

نترك لكم التعليق على تلك الصورة الرائعة…💬👇#الجزائر_غينيا #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/v2AxB5uvEb— CAF — عربي (@caf_online_AR) July 7, 2019
وافتتح يوسف بلايلي التسجيل في الدقيقة 24 بعد تبادل رائع للكرة مع بغداد بونجاح داخل منطقة الجزاء، وضاعف رياض محرز لاعب وسط مانشستر سيتي النتيجة بمهارة فردية بعد 57 دقيقة.
بطولة امم افريقيا: الجزائر 3 × 0 غينيا | اهداف المباراة HD— بث المباريات (@talat16431183) July 7, 2019
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وحسم البديل آدم وناس الانتصار للمنتخب الجزائري بعدما أنهى هجمة مرتدة سريعة في الشباك قبل ثماني دقائق على النهاية.
#محاربي_الصحراء يتألقون ويحجزون مقعدهم في الدور ربع النهائي بجدارة واستحقاق! 👏🥳 #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/psNpPDftRX— CAF — عربي (@caf_online_AR) July 7, 2019
وفاز قائد المنتخب الجزائري رياض محرزبجائزة أفضل لاعب في المباراة.
#TotalAFCON2019— CAF — عربي (@caf_online_AR) July 7, 2019
تم إختيار رياض محرز كرجل توتال للمباراة!#ALGGUI #FootballTogether pic.twitter.com/j5yJVQIzHh
وضربت الجزائر موعدا مع ساحل العاج أو مالي في دور الثمانية، لكن فريق المدرب جمال بلماضي يأمل في بلوغ الدور قبل النهائي في سعيه لإحراز اللقب للمرة الثانية في تاريخه.
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