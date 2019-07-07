بالفيديو... أهداف مباراة الجزائر وغينيا (3-0) في أمم أفريقيا

سجلت الجزائر هدفين رائعين في طريقها لفوز مقنع 3-صفر على غينيا والتأهل إلى دور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، اليوم الأحد، بعد عرض عزز من وضعها كأبرز مرشح لإحراز اللقب بعد الخروج المفاجئ لمصر صاحبة الضيافة والمغرب.

وافتتح يوسف بلايلي التسجيل في الدقيقة 24 بعد تبادل رائع للكرة مع بغداد بونجاح داخل منطقة الجزاء، وضاعف رياض محرز لاعب وسط مانشستر سيتي النتيجة بمهارة فردية بعد 57 دقيقة.

بطولة امم افريقيا: الجزائر 3 × 0 غينيا | اهداف المباراة HD



pic.twitter.com/cLF7uOUOix — بث المباريات (@talat16431183) July 7, 2019

وحسم البديل آدم وناس الانتصار للمنتخب الجزائري بعدما أنهى هجمة مرتدة سريعة في الشباك قبل ثماني دقائق على النهاية.

وفاز قائد المنتخب الجزائري رياض محرزبجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وضربت الجزائر موعدا مع ساحل العاج أو مالي في دور الثمانية، لكن فريق المدرب جمال بلماضي يأمل في بلوغ الدور قبل النهائي في سعيه لإحراز اللقب للمرة الثانية في تاريخه.