بالفيديو... أهداف مباراة تونس وغانا 6-5

وسجل الهدف رامي البدوي بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 91، بعد ركلة حرة مباشرة للمنتخب الغاني في وسط ملعب تونس نفذ بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها رامي البدوي برأسية سيئة للغاية وضعت الكرة داخل شباك الحارس معز حسن.
وسجلت تونس 5 ركلات ترجيحية مقابل 4 لمنتخب غانا.
فرجاني ساسي يرسل نسور قرطاج 🇹🇳 إلى ربع نهائي #كأس_أمم_إفريقيا!!#beINAFCON #AFCON2019 #GHATUN pic.twitter.com/FbiyfTgOYX— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 8, 2019
وبهذا الفوز تأهل منتخب تونس لدور الـ8 من كأس أمم أفريقيا، ومن المقرر أن يلتقي مدغشقر يوم 11 يوليو/ تموز المقبل.
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