الإصابة تنهي مشوار نجم الجزائر في أمم أفريقيا 2019

ضربة قوية تعرض لها منتخب الجزائر قبل مواجهة نيجيريا يوم الأحد 14 يوليو/ تموز، في نصف نهائي أمم أفريقيا 2019.

تعرض يوسف عطال مدافع منتخب الجزائر لإصابة جعلته يغادر مباراة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2019، التي حسمها محاربو الصحراء بركلات الترجيح.

وأجرى عطال أشعة على كتفه أثبتت إصابته بكدمة قوية في عظمة الترقوة، ما سيبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين.

قدر لله ماشاء فعل

Inshallah khir 🇩🇿🇩🇿🇩🇿 pic.twitter.com/0l90nclF9z — Youcef Attal (@YoucefAttal) ١٢ يوليو ٢٠١٩

وبات عطال، خارج حسابات المنتخب الجزائري في نصف النهائي أمام نيجيريا، وكذلك الدور النهائي حال التأهل له، أو مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع حال الخسارة في المواجهة المقبلة، وفقا لما نشرته موقع "سبورتس نيوز ديزاد" الجزائري.

ونشر عطال صورة له عبر "تويتر" كتب خلالها "قدر الله وما شاء فعل إن شاء الله خير"، وهو ما أدى لتعاطف مشجعي المنتخب الجزائري معه.

وأضاف في تغريدة أخرى "السلام عليكم شكرا لجميع رسائلكم، الحمد الله كل شيء مكتوب، ليس من السهل إيقاف ولكن هكذا هي بطولة "كان"، لكن لدي ثقة كاملة في هذه المجموعة التي ستواصل القتال حتى اللحظة الأخيرة إن شاء الله سوف نجعل الشعب الجزائري فخوراً".

Salam, merci pour tt vos messages. Hamdoullah c’est le mektoub, c’est pas facile d’arrêter cette CAN à ce niveau là mais j’ai totalement confiance a ce groupe on va encore se battre jusqu’au dernier moment. Inchallah on va rendre tt le peuple algérien fier ♥️🇩🇿 pic.twitter.com/sbkK8zsaRP — Youcef Attal (@YoucefAttal) ١٢ يوليو ٢٠١٩

ويعد عطال أحد أبرز مفاتيح لعب منتخب الجزائر في الجبهة اليمنى، وتألق في مباريات الفريق خلال "كان".