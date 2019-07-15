استاد القاهرة يحقق رقما قياسيا في استضافة المباريات الأفريقية

رقم قياسي جديد حققه استاد القاهرة الدولي خلال بطولة أمم أفريقيا 2019، بعد استضافته لمباراة نصف نهائي "كان" بين الجزائر ونيجيريا والتي حسمها محاربو الصحراء بهدفين لهدف.

وأصبح استاد القاهرة الأكثر استقبالا للمباريات الأفريقية بعد مباراة الجزائر ونيجيريا، إذ يعد اللقاء رقم 33، الذي يستضيفه استاد القاهرة الدولي، متخطيا بذلك رقم استاد أكرا بدولة غانا الذي استضاف 32 مباراة أفريقية.

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وأقصى منتخب الجزائر نظيره نيجيريا ليلتقي السنغال في المباراة النهائية يوم الجمعة، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعدما سبق وأن توج باللقب في مناسبة وحيدة عام 1990.