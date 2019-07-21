الرئيس الجزائري يمنح لاعبي المنتخب وسام الاستحقاق الوطني

قرر رئيس الدولة الجزائري، عبد القادر بن صالح، يوم السبت، منح أوسمة من درجة الاستحقاق الوطني للاعبي المنتخب الجزائري، إثر فوزهم بلقب كأس أمم أفريقيا 2019.

وأقام بن صالح، حفل استقبال على شرف أعضاء المنتخب الجزائري في قصر "الشعب"، حيث قال في كلمته: " إننا بهذه المناسبة، وإذ نتقاسم فيض المشاعر التي عمت ربوع الوطن، ونجدد لكم الشكر والامتنان لما قدمتموه طيلة الأسابيع الماضية من جهد مضن"، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف، "نقدر العناء والمشاق التي تحملتموها بصبر واعتزاز، وهو ما يرفعكم بجدارة إلى مقام التكريم والتشريف، حيث قررنا أن نسدي لكم أوسمة من مصف الاستحقاق الوطني اعتبارا للإضافة التاريخية المشرفة وتقديرا لإعلائكم رصيد وشأن الرياضة الجزائرية".

وتابع، "ويعد هذا التكريم استثنائيا بحق، إذ يهدف إلى مكافأة إنجازاتكم المتميزة لكي يكون مصدر إلهام وقدوة حسنة للأجيال القادمة".

وأردف، "منذ أن بدأتم مشواركم الرياضي المظفر في منافسة قارية صعبة خلال الدورة الثانية والثلاثين لكأس أمم أفريقيا بجمهورية مصر العربية الشقيقة، تعلقت بكم آمال الجزائريات والجزائريين في الوطن وفي الخارج".

واختتم الرئيس الجزائري، "ومنذ أن باشرتم هذه المنافسة الرياضية القارية الهامة، توسم فيكم الشعب الجزائري التألق، ولأنكم من طينة هذا الشعب العظيم، حملتم في قلوبكم أمانة تحقيق الحلم، حلم الفوز والتتويج بالكأس الثانية".

وحصد منتخب الجزائر اللقب الثاني في تاريخه بالكان، بعدما فاز في المباراة النهائية على السنغال يوم الجمعة، بنتيجة (1-0)، والتي أقيمت على ملعب إستاد القاهرة الدولي.