بالفيديو... الجماهير الجزائرية في القاهرة تعبر عن حبها للشعب المصري

وحصد منتخب الجزائر اللقب الثاني في تاريخه بالكان، بعدما فاز في المباراة النهائية على السنغال يوم الجمعة، بنتيجة (1-0)، والتي أقيمت على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

وقرر رئيس الدولة الجزائري، عبد القادر بن صالح، يوم السبت، منح أوسمة من درجة الاستحقاق الوطني للاعبي المنتخب الجزائري، إثر فوزهم بلقب كأس أمم أفريقيا 2019.

وقال أحد المشجعين الجزائرين لـ"سبوتنيك"، "قدمنا إلى مصر يوم 19 يوليو منذ بداية الأمم الأفريقية لمؤازة المنتخب".



وأضاف آخر، "أن سبب تألق محاربو الصحراء خلال اللقاء يأتي لقرب المدرب جمال بلماضي من اللاعبين وحرصه على حصد الكأس".

وأكد مشجع آخر أن الشعب المصري استقبلهم بترحاب كبير، مشيرا إلى أن 90% من المصريين ناصروا منتخب الخضر في البطولة.

وكانت أثيرت مشكلة بعد تصريحات مدرب الجزائر جمال بلماضي خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة النهائي بين الجزائر والسنغال في أمم أفريقيا 2019 ، حيث رد بلماضي على سؤال حول تشجيع المصريين للمنتخب الجزائري قائلا: "أنا محتاج أذهب لطبيب عيون لأني لم أر هذا" وهو ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.