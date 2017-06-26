الجيش السوري يحذر إسرائيل

© Sputnik. Morad Saeed الجيش السوري يصد هجوما عنيفا لـ "جبهة النصرة" في ريف القنيطرة وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان لها الأحد، قصف القوات الإسرائيلية قواته خلال إحباط هجوم واسع لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في محيط مدينة البعث بريف القنيطرة.





وقال البيان: "بعد نجاح وحدات من قواتنا المسلحة في إحباط الهجوم الواسع الذي قامت به جبهة النصرة الإرهابية في محيط مدينة البعث بريف القنيطرة ونتيجة الخسائر الكبيرة التي تكبدتها، جدد العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءه على أحد مواقعنا العسكرية في محاولة يائسة لدعم المجموعات الإرهابية ورفع معنوياتها المنهارة.





وأشار البيان إلى أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تحذر من مخاطر هذه الأعمال العدوانية وتحمل "إسرائيل" مسؤولية التداعيات الخطيرة لتكرار مثل هذه الممارسات تحت أي ذريعة كانت وتؤكد تصميمها على سحق المجموعات الإرهابية ذراع "إسرائيل" في المنطقة.