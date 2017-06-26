قتلى غالبيتهم من الأطفال والنساء بقصف طيران مجهول غربي العراق

© Sputnik. Rafael Daminov قتلى وجرحى إثر قصف مجهول بين العراق والأردن

وحسب المصدر، قصف طيران حربي منازل في قرية البوعيسى التابعة لناحية عكاشات الواقعة بين قضائي الرطبة الحدودي مع الأردن، والقائم بمحاذاة سوريا، في غرب محافظة الأنبار، غربي العراق.

وأضاف المصدر، الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن الصواريخ سقطت على منازل لعائلات مدنية، وأسفرت عن مقتل امرأتين، وإصابة أربع نساء وطفلين ورجلين اثنين بجروح متفاوتة.

ولفت المصدر، إلى أن الجرحى ينتمون لعشيرة البوعيسى أبرز العشائر التي تصدت للإرهاب وقاتلت ضد تنظيم "داعش" في الأنبار "المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد غرباً".

وذكر المصدر، أن الجرحى نقلوا إلى مستشفى الرطبة العام، لتلقي العلاج.

ولم يتم التعرف على هوية الطيران الذي نفذ القصف الخاطئ وهو ليس الأول من نوعه الذي يستهدف المدنيين في الأنبار بشكل خاص والبلاد.

أعلن قائممقام قضاء الرطبة، عماد الدليمي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، الأربعاء 21 حزيران/ يونيو، عن مقتل وإصابة 12 مدنياً من عائلة واحدة، إثر قصف لطيران مجهول على منطقة حدودية مع الأردن.

وأوضح الدليمي، أن قصفاً لطيران حربي مجهول حتى اللحظة لم تحدد هويته من قبل العراق أو التحالف الدولي، قصف منزلاً في شمال قضاء الرطبة، غربي الأنبار، قرب مفرق عكاشات على الطريق السريع الدولي المؤدي إلى منفذ طريبيل الحدودي.

وأضاف الدليمي: أسفر القصف عن مقتل 4 مدنيين، وإصابة 8 أخرين، بينهم نساء وأطفال، من عائلة واحدة كانوا في المنزل الواقع خارج قضاء الرطبة.

وأكمل الدليمي، أن الجرحى نقلوا إلى مستشفى الرمادي، كاشفاً عن مطالبة تم التوجه بها إلى الجهات المعنية للتحقيق بالقصف وملابساته والجهة المنفذة له.