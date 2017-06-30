تنظيم "داعش" ينسحب من جميع مواقعه في ريف حلب

Morad Saeed الجيش السوري يستعيد مدينة مسكنة آخر معاقل داعش بريف حلب الشرقي

وأكد نشطاء معارضون أن مسلحي التنظيم الإرهابي انسحبوا من آخر نقطة تواجد لهم بريف حلب، بعد أن فرض الجيش السوري سيطرته على الطريق أثريا-الرصافة ومناطق شرقي خناصر، وذلك في ضربة جديدة للتنظيم الذي خسر معقله في العراق الموصل، وبات محاصراً بمدينة الرقة السورية، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب".

وقالت الوكالة الفرنسية: إن "داعش" الإرهابي انسحب من 17 قرية وبلدة في جنوب شرق حلب، ليصبح بذلك خارج المحافظة بعد أربعة أعوام على تواجده فيها.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في سوريا بالتزامن مع خسارة "داعش" معقله في العراق، مدينة الموصل، وذلك بعد أقل من عام على بدء القوات العراقية معركة استعادة المدينة بدعم من التحالف الدولي.